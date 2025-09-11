«أدنيك» تصدر تقرير الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية لعام 2024

أبوظبي (الاتحاد)

حقق مركز أدنيك أبوظبي خطوات واسعة نحو الاستدامة البيئية، قابلة للقياس على أساس سنوي، من أبرزها انخفاض استهلاك الكهرباء بنسبة 7% لكل فعالية، وتراجع استهلاك المياه بنسبة 28% لكل فعالية، إلى جانب تقليص إجمالي النفايات الناتجة عن إعادة تدوير مكبات النفايات، ورفع معدل إعادة التدوير بنسبة 53%.

وأصدرت مجموعة أدنيك، إحدى شركات مدن، تقرير الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية لعام 2024، والذي يجسّد التزامها الراسخ بالاستدامة، والممارسات الأخلاقية، والمسؤولية المجتمعية عبر مختلف قطاعاتها وأصولها الرئيسية، بما يشمل المرافق، والفعاليات، والمأكولات والمشروبات، والخدمات، والسياحة، والإعلام.

وكثّفت مجموعة أدنيك جهودها في العام 2024، بعد إطلاق خطتها للتحول نحو صافي انبعاثات صفرية في العام 2023، عبر تنفيذ مبادرات استراتيجية تهدف إلى إزالة الكربون وتعزيز الكفاءة التشغيلية في مختلف قطاعات أعمالها وأصولها. وجاءت هذه الخطوات منسجمة مع أهداف الخطة وجداولها الزمنية لخفض الانبعاثات، وشملت تعزيز استخدام الطاقة النظيفة، وتوسيع نطاق الطاقة المتجددة، إلى جانب تطبيق تقنيات مدعومة بالذكاء الاصطناعي لتحسين كفاءة الطاقة، والتي يُتوقع أن تسهم في تقليص استهلاك الكهرباء بنسبة تصل إلى 20% سنوياً.

وقال حميد مطر الظاهري، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة أدنيك: تُجسّد إنجازات مجموعة أدنيك التزامها بأن تكون نموذجاً يُحتذى في مجالات البيئة والمجتمع والحوكمة، ومن خلال المزج بين الابتكار، والشراكات الفاعلة، والتميّز في الأداء التشغيلي، لم تقتصر جهودنا على تقليص البصمة الكربونية فحسب، بل امتدت لتوفير قيمة مستدامة وطويلة الأجل لأصحاب المصلحة والمجتمع بأسره، ويأتي هذا التوجه منسجماً مع المبادرة الاستراتيجية لتحقيق الحياد المناخي لدولة الإمارات بحلول العام 2050، ومع رؤية القيادة الرشيدة نحو مستقبل أكثر استدامة وخضرة.

ويسلط تقرير الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية الضوء على الأثر الاقتصادي والاجتماعي البارز لمجموعة أدنيك، إذ ساهمت المجموعة بمبلغ 8.5 مليار درهم في اقتصاد إمارة أبوظبي، وأسهمت في دعم أكثر من 62 ألف وظيفة على مستوى دولة الإمارات، كما أدرجت المجموعة معايير الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية ضمن منظومة المشتريات الخاصة بها، بما يضمن أن يكون الموردون شركاء فاعلين في جهود خفض الانبعاثات وتعزيز ممارسات الإمداد المسؤول.

ومن أبرز إنجازات العام حصول مجموعة أدنيك على «علامة عام الاستدامة: قول وفعل»، من مبادرة عام الاستدامة في دولة الإمارات، وهو تكريم رسمي يعكس الأثر الإيجابي الملموس الذي أحدثته المجموعة في مجالات الاستدامة وحماية البيئة. وقد انضم هذا التقدير إلى مجموعة من الجوائز المرموقة الأخرى، من بينها جائزة الشيخ حمدان بن زايد للبيئة، وجائزة أفضل مبادرة لإدارة الطاقة من مجموعة أبوظبي للاستدامة، مما عزّز مكانة أدنيك كرائد في مجال الاستدامة على مستوى المنطقة.

وفي إنجاز نوعي آخر، أصبح مركز أدنيك أبوظبي أول وأكبر مركز في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يعمل بالكامل بالطاقة النظيفة، بفضل شراكته الاستراتيجية مع شركة مياه وكهرباء الإمارات (EWEC)، وقد تحقق هذا التحول من خلال اعتماد شهادات الطاقة النظيفة الصادرة عن دائرة الطاقة في أبوظبي، ما يضمن أن كل كيلوواط/ساعة من الكهرباء المستهلكة في المركز منذ نوفمبر 2024، مصدره الطاقة النظيفة.

وفي العام 2024، منحت مجموعة أدنيك عقداً لتنفيذ مشروع للطاقة الشمسية الكهروضوئية على سطح مركز أدنيك أبوظبي بقدرة 5 ميجاواط.

وشهد العام 2024 أيضاً، نجاح استضافة المؤتمر الثالث والستين للرابطة الدولية للاجتماعات والمؤتمرات، إذ وضع مركز أدنيك أبوظبي معياراً عالمياً، ليصبح مؤتمر الرابطة أول مؤتمر يعتمد معيار «التعهد بعدم هدر الطعام».