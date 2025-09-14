الإثنين 15 سبتمبر 2025 أبوظبي الإمارات
اقتصاد

«القرية العالمية» تستقبل زوّارها اعتباراً من 15 أكتوبر المقبل

«القرية العالمية» تستقبل زوّارها اعتباراً من 15 أكتوبر المقبل
14 سبتمبر 2025 16:58

 دبي (الاتحاد)
أعلنت القرية العالمية، أحد أهم المتنزهات الثقافية في العالم والوجهة العائلية الأولى للثقافة والترفيه والتسوق في المنطقة، عن تواريخ بداية ونهاية موسمها الـ 30 المرتقب، وذلك بعد النجاح الكبير الذي شهده الموسم 29 بتحقيقه رقماً قياسياً جديداً استقطبت خلاله أكثر من 10.5 مليون زائر، حيث ستستقبل الوجهة ضيوفها بموسمها الجديد، اعتباراً من 15 أكتوبر 2025 وحتى 10 مايو من العام 2026.

ورسّخت القرية العالمية مكانتها كأكثر وجهة ترفيهية شهرة على مستوى المنطقة، بفضل ما تقدمه من مزيج فريد من العروض الترفيهية والتجارب الثقافية المتنوعة والمأكولات العالمية وتجارب التسوّق الراقية، على مدار ثلاثة عقود من الزمن، ومع استعدادها للكشف عن موسمها الـ 30 المرتقب، تمضي القرية العالمية نحو آفاق جديدة لتقديم تجارب غير مسبوقة، تَعِد بإبهار ملايين الضيوف من مختلف أنحاء العالم.
وتزامناً مع استعدادات القرية العالمية للاحتفال بموسمها الثلاثين التاريخي، تتوجه الأنظار إلى موسمٍ سيكون دون شك الأكثر تميزاً على الإطلاق. ومع اقتراب الإعلان عن المزيد من المفاجآت المشوقة، يمكن للضيوف من مختلف أنحاء العالم، ترقُّب العديد من التجارب الاستثنائية الزاخرة بالعروض الثقافية النابضة بالحياة، وتجارب التسوّق الغامرة، فضلاً عن تجارب المأكولات التي تأخذ الضيوف في رحلةٍ عبر قارات العالم، وكل ذلك في وجهة واحدة ويَعِد الموسم 30 بتجربة مبهرة تأسر الضيوف وتمنحهم ذكريات رائعة واحتفالاً فريداً بكل المقاييس.

 

