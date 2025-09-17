«سبيس 42» تعلن اختيار علي الهاشمي رئيساً للاتحاد العالمي لمشغلي الأقمار الصناعية

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت «سبيس 42»، عن اختيار علي الهاشمي، الرئيس التنفيذي للخدمات الفضائية في الشركة، رئيساً لمجلس إدارة الاتحاد العالمي لمشغلي الأقمار الصناعية (GSOA)، وهي الهيئة العالمية الرائدة الممثلة لهذا القطاع، ليكون بذلك أول إماراتي يتولى هذا المنصب.

وشغل الهاشمي منصب نائب رئيس الاتحاد منذ عام 2023، ويملك أكثر من 20 عاماً من الخبرة في مجالات الاتصالات والدفاع والفضاء.

وفي «سبيس 42»، قاد مبادرات رئيسية شملت إطلاق القمر الصناعي «الثريا-4» في يناير 2025، وإطلاق خدمات الاتصال المباشر بين الأجهزة والأقمار الصناعية (D2D) في أفريقيا. كما يترأس مركز «أمروك» للصيانة والإصلاح والعمرة المتقدمة، ويشغل عضوية مجلسي إدارة وكالة الإمارات للفضاء والمركز الوطني لعلوم وتكنولوجيا الفضاء.

وقبل ذلك، بصفته الرئيس التنفيذي لمجموعة «الياه سات» قبل اندماجها لتصبح «سبيس 42»، قاد إدراج الشركة في سوق أبوظبي للأوراق المالية عام 2021.

وقال علي الهاشمي، الرئيس التنفيذي للخدمات الفضائية في «سبيس 42»: يمثّل هذا الاختيار قيمةً كبيرةً بالنسبة لي على الصعيدين الشخصي والمهني، وبعد أن شغلتُ منصب نائب رئيس الاتحاد منذ عام 2023، فإن اختياري اليوم يعكس الثقة التي أولاني إياها قادة القطاع العالمي. أشعر بالفخر بهذه المسؤولية وأتطلع إلى البناء على الإرث الكبير الذي يمتلكه الاتحاد، ويسعدني أن أنقل هذه الرؤية إلى صناعة تربط العالم بأسره.

ويعدّ الاتحاد العالمي لمشغلي الأقمار الصناعية المنظمة الدولية غير الربحية الوحيدة التي تمثّل منظومة الأقمار الصناعية بكاملها، حيث يشكّل المنصة الأولى للتعاون في هذا القطاع على المستوى الدولي.