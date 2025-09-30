برعاية حمد الشرقي.. الفجيرة تستضيف الدورة الـ 13 لـ«منتدى أسواق الطاقة»

الفجيرة (وام)

برعاية صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الفجيرة، تستضيف إمارة الفجيرة الدورة الثالثة عشرة من منتدى أسواق الطاقة، يومي الأول والثاني من شهر أكتوبر، في فندق دبل تري هيلتون الفجيرة.

وتنعقد نسخة هذا العام تحت شعار «إعادة تخيل النمو في عالم مضطرب: المخاطر والفرص»، لتكون منصة استراتيجية لمناقشة قضايا كبرى تتعلق بمستقبل الاقتصاد العالمي وأمن الإمدادات، وبحث انعكاسات التغيرات الاقتصادية والسياسية على قطاع الطاقة.

ويقام المنتدى في وقت يشهد فيه العالم تحولات متسارعة من التغيرات الجيوسياسية بين القوى الكبرى، والسياسات الحمائية التي تعيد رسم ملامح سلاسل الإمداد والتجارة البحرية، وصولاً إلى تحديات التحول في قطاع الطاقة والتكنولوجيا.

وتشهد النسخة الحالية من المنتدى، عدداً من الجلسات وورش العمل المتخصصة في قطاع الطاقة والصناعة، بمشاركة من خبراء وصناع قرار من جهات محلية وإقليمية ودولية، ويتوقع أن يستقطب المنتدى أكثر من 300 مشارك من كبار المسؤولين والتنفيذيين في مجال الطاقة والصناعة من مختلف دول العالم.