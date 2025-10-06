الثلاثاء 7 أكتوبر 2025 أبوظبي الإمارات
اقتصاد

«سندك» وشركات التأمين تبحثان تطوير آليات تسوية المنازعات

«سندك» وشركات التأمين تبحثان تطوير آليات تسوية المنازعات
7 أكتوبر 2025 01:31

أبوظبي (الاتحاد)

في إطار جهودها لتعزيز الشراكة المؤسسية مع قطاع التأمين، عقدت وحدة تسوية المنازعات المصرفية والتأمينية «سندك»، اجتماعها الأول مع شركات التأمين العاملة في الدولة، بهدف تحسين وتطوير آليات تسوية المنازعات ومعالجتها وفق مبادئ العدالة والشفافية التي تعزز حماية المستهلك.
واستعرض الاجتماع، أهداف ومهام «سندك» والإنجازات المحققة في المرحلة السابقة، مع التركيز على دورها في دعم استقرار المنظومة التأمينية في الإمارات، وحماية حقوق المستهلك، كما تم استعراض اختصاصات الوحدة، ونطاق عملها، ونظامها الداخلي، بالإضافة إلى أبرز الفرص التطويرية، والتوقعات المستقبلية لتسوية المنازعات التأمينية في الإمارات وفق أفضل الممارسات العالمية.
وأكدت فايزة العوضي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لوحدة تسوية المنازعات المصرفية والتأمينية «سندك»، أن الاجتماع يعكس التزام الوحدة بمبادئ الحوكمة والشفافية في جميع علاقاتها مع الأطراف المعنية بحماية المستهلك والمتعامل مع المنشآت المالية وشركات التأمين، مشيرةً إلى أن قطاع التأمين يشكّل ركيزة أساسية في دعم النمو الاجتماعي والاقتصادي في الإمارات.

المنازعات التأمينية
شركات التأمين
الإمارات
شركات التأمين في الإمارات
التأمين
قطاع التأمين
