«نيويورك أبوظبي» تؤسّس معهد التنافسية المالية العالمية

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت كلية ستيرن للأعمال في جامعة نيويورك أبوظبي، عن تأسيس معهد التنافسية المالية العالمية، وهو مشروع بحثي جديد يستخدم علم البيانات لدراسة المراكز المالية الدولية حول العالم وتصنيفها.

ويقع مقر المعهد في كلية ستيرن للأعمال في جامعة نيويورك أبوظبي، ويجمع فريقاً عالمياً من الباحثين والمستشارين بدعم من راي داليو، المستثمر الشهير ومؤسّس شركة بريدجووتر أسوشيتس العالمية، الذي كرّس عقوداً لدراسة النظام الاقتصادي العالمي ودينامياته المتغيرة، وتُعد مشاركته تأكيداً لطموح المعهد في تقديم وجهات نظر رائدة عالمياً لدراسة التمويل الدولي.

ويعمل معهد التنافسية المالية العالمية على تعزيز الأبحاث في النظام الاقتصادي العالمي المتطور، مع التركيز على دور المراكز الماليّة الدوليّة.

وقال معالي أحمد جاسم الزعابي، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي: نرحّب بقرار كلية ستيرن للأعمال في جامعة نيويورك أبوظبي بتأسيس معهد التنافسية المالية العالمية في أبوظبي، مما يمثّل لحظة محورية في تطبيق علم البيانات لفهم الوضع الحقيقي للمراكز المالية حول العالم.

وأشار روبرت سولومون، عميد كلية ستيرن للأعمال في جامعة نيويورك أبوظبي إلى أن تأسيس هذا المعهد يتماشى مع مهمة ستيرن في جامعة نيويورك للبحث والتعليم والمشاركة في مواضيع حاسمة للنمو والتطور الاقتصادي العالمي.