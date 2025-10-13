«حكومة أبوظبي» تستعرض مشاريعها الرقمية المبتكرة في «جيتكس»

جمعة النعيمي (أبوظبي)

تشارك حكومة أبوظبي في معرض «جيتكس العالمي للتقنية 2025»، تحت شعار «حكومة أذكى، وأقرب للمجتمع».

وتؤكد هذه المشاركة مدى التزام حكومة أبوظبي الراسخ بدفع حدود التحول الرقمي، واعتماد أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي في تقديم الخدمات الحكومية. وتُعتبر المشاركة هي الـ14 على التوالي لحكومة أبوظبي في المعرض، والتي تقودها دائرة التمكين الحكومي، بمشاركة أكثر من 30 جهة حكومية ومؤسسة أكاديمية.

وأكد حماد الحمادي، المدير التنفيذي لقطاع خدمة وإسعاد المتعاملين في «تم»، في تصريحات لـ«الاتحاد»، أن مشاركة حكومة أبوظبي في معرض «جيتكس العالمي للتقنية 2025»، تحت شعار «حكومة أذكى، وأقرب للمجتمع»، تعتبر تأكيداً لالتزامها بتوظيف أحدث التقنيات، لتمكين المجتمعات وتعزيز جودة الحياة، وأن تكون أول حكومة في العالم تعتمد بالكامل على الذكاء الاصطناعي، تنفيذاً لاستراتيجية حكومة أبوظبي الرقمية 2025–2027.

ويستعرض جناح حكومة أبوظبي 55 مشروعاً رقمياً، تتبنّى تقنيات الذكاء الاصطناعي التي تُسهم في تقديم فوائد ملموسة وحقيقية لملايين الأفراد في مختلف القطاعات في الإمارة، ومن أبرز هذه المشاريع منصة «تم 4.0»، التي تمثِّل الإصدار الأحدث والمتقدم الذي يتميز بالاستباقية والسلاسة. وتتضمن قائمة المشاريع منصة «تم 4.0» التي تمثِّل الإصدار الأحدث المتقدم من منصة خدمات حكومة أبوظبي «تم»، و«المشرف الذكي» و«المحقق الذكي» من شرطة أبوظبي، و«نظام التسجيل الذكي في الفنادق» من دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي، الذي يستخدم تقنية التعرُّف على الوجه لتسجيل الوصول إلى الفنادق بسهولة.

ويستعرض جناح حكومة أبوظبي كذلك تجربة محاكاة تفاعلية فريدة، تتيح للزوار استكشاف تأثير الحلول الرقمية من منظور 6 شخصيات افتراضية.