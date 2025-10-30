الذهب يرتفع مع تراجع الدولار

ارتفعت أسعار الذهب قليلا اليوم الخميس مدعومة بتراجع طفيف في الدولار، بينما يترقب المستثمرون نتائج محادثات الرئيس الأميركي دونالد ترامب ونظيره الصيني شي جين بينغ حول اتفاق تجاري.

وبحلول الساعة 0235 بتوقيت جرينتش، ارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 3937.88 دولار للأوقية (الأونصة). وانخفضت العقود الأميركية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر 1.2 بالمئة إلى 3950.70 دولار للأوقية.

وهبط مؤشر الدولار 0.2 بالمئة، بعد أن سجل أعلى مستوى له في أسبوعين مقابل عملات منافسة في الجلسة الماضية، مما جعل الذهب أقل تكلفة لحائزي العملات الأخرى.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، استقرت الفضة في المعاملات الفورية عند 47.51 دولار للأوقية، وارتفع البلاتين 0.3 بالمئة إلى 1590.21 دولار وقفز البلاديوم 1.2 بالمئة إلى 1417.80 دولار.



