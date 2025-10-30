الجمعة 31 أكتوبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

الذهب يرتفع مع تراجع الدولار

سبائك من الذهب
30 أكتوبر 2025 08:10

ارتفعت أسعار الذهب قليلا اليوم الخميس مدعومة بتراجع طفيف في الدولار، بينما يترقب المستثمرون نتائج محادثات الرئيس الأميركي دونالد ترامب ونظيره الصيني شي جين بينغ حول اتفاق تجاري.
وبحلول الساعة 0235 بتوقيت جرينتش، ارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 3937.88 دولار للأوقية (الأونصة). وانخفضت العقود الأميركية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر 1.2 بالمئة إلى 3950.70 دولار للأوقية.
وهبط مؤشر الدولار 0.2 بالمئة، بعد أن سجل أعلى مستوى له في أسبوعين مقابل عملات منافسة في الجلسة الماضية، مما جعل الذهب أقل تكلفة لحائزي العملات الأخرى.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، استقرت الفضة في المعاملات الفورية عند 47.51 دولار للأوقية، وارتفع البلاتين 0.3 بالمئة إلى 1590.21 دولار وقفز البلاديوم 1.2 بالمئة إلى 1417.80 دولار.

أخبار ذات صلة
الذهب يلمع ويتجه لتحقيق مكاسب شهرية
الذهب ينتعش مدعوماً بصفقات شراء قبيل قرار الفائدة المرتقب
المصدر: وكالات
الذهب
أسعار الذهب
الدولار
آخر الأخبار
ولي عهد أبوظبي يلتقي رئيس وزراء نيوزيلندا
علوم الدار
ولي عهد أبوظبي يلتقي رئيس وزراء نيوزيلندا
اليوم 13:51
كأس العالم للسباحة بالزعانف في ضيافة أبوظبي
الرياضة
كأس العالم للسباحة بالزعانف في ضيافة أبوظبي
اليوم 13:30
إقبال جماهيري كبير على بطولة «دبي ديزرت كلاسيك»
الرياضة
إقبال جماهيري كبير على بطولة «دبي ديزرت كلاسيك»
اليوم 13:06
الريال وبرشلونة لتجاوز تداعيات «الكلاسيكو» من بوابتي فالنسيا وإلتشي
الرياضة
الريال وبرشلونة لتجاوز تداعيات «الكلاسيكو» من بوابتي فالنسيا وإلتشي
اليوم 13:04
الرئيس الصيني ورئيسة وزراء اليابان يجريان محادثات على هامش قمة أبيك
الأخبار العالمية
الرئيس الصيني ورئيسة وزراء اليابان يجريان محادثات على هامش قمة أبيك
اليوم 13:00
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©