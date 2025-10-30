«العالمية القابضة» تبيع حصتها البالغة 42.54% في «مدن» إلى «العماد القابضة»



أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت الشركة العالمية القابضة، عن بيع كامل حصتها البالغة 42.54% في شركة مدن القابضة، إلى شركة العماد القابضة، المملوكة بالكامل لحكومة أبوظبي.

وتُعد هذه الصفقة خطوة استراتيجية مدروسة في إطار برنامج الإدارة النشطة للمحفظة الاستثمارية للشركة العالمية القابضة، والذي يهدف إلى الحفاظ على التوازن في توزيع الاستثمارات عبر القطاعات والمناطق الجغرافية وتعزيز مستويات السيولة.

ويأتي بيع حصة الشركة تماشياً مع إطار عمل توزيع الاستثمارات عبر القطاعات لدى الشركة، والذي يهدف إلى ضمان عدم تجاوز استثماراتها في أي قطاع نسبة 20%.

وتسعى الشركة إلى موازنة استثماراتها في قطاعي العقارات والإنشاءات بهدف إعادة توجيه رأس المال نحو فرص استثمارية ذات إمكانات نمو عالية في قطاعات الرعاية الصحية، والتكنولوجيا، والطاقة، والأغذية والزراعة، والخدمات المالية، والقطاعات المرتبطة بها، بما يتماشى مع استراتيجيتها للتنويع وتحقيق النمو المستدام.

ومنذ استحواذ الشركة العالمية القابضة على حصتها البالغة 42.54% في مدن القابضة في أغسطس 2023، شهدت مدن نمواً متسارعاً مرسخةً مكانتها الريادية في السوق.

وخلال السنة المالية 2024، سجّلت الشركة إيرادات وأرباحاً بمليارات الدراهم، واستمر هذا الزخم خلال النصف الأول من عام 2025، مع تحقيق مبيعات قياسية في قطاع العقارات، ومحفظة إيرادات مستقبلية قوية تعكس مرونة منصة مدن وآفاق نموها الواعدة. وبناءً عليه، تُنفّذ الشركة العالمية القابضة عملية التخارج في التوقيت المناسب لتعزيز السيولة والمضي في تنفيذ استراتيجيتها للنمو والتنويع.

وقال سيد بصر شعيب، الرئيس التنفيذي للشركة العالمية القابضة: تعكس هذه الخطوة نهجنا المنضبط في توزيع رأس المال، والتزامنا بالحفاظ على محفظة استثمارية متوازنة ومتنوّعة، وفي حين ما زلنا نرى مقوّمات قوية وجاذبة في القطاع العقاري، فإن استراتيجيتنا تقوم على توزيع الاستثمارات بما يضمن تجنّب التخصيص المكثف للاستثمارات في قطاع بعينه، ومن خلال رأس المال الناتج عن التخارج من شركة مدن القابضة، سنعزز مستويات السيولة لتسريع الاستثمار في قطاعات نمو أخرى ذات إمكانات عالية، حيث نرى فرصاً واعدة لتحقيق قيمة مستدامة وطويلة الأمد لمساهمينا.

وستواصل الشركة العالمية القابضة تقييم الفرص الواعدة عبر مختلف القطاعات، مستندةً إلى سجلها القوي في إنشاء وتوسيع المنصات الاستثمارية التي تسهم في الحفاظ على تدفقات نقدية مستقرة، وتعزيز الابتكار، وتحقيق قيمة طويلة الأمد لجميع أصحاب المصلحة.