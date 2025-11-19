الخميس 20 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

جامعة زايد العسكرية تبرز حضورها في معرض دبي للطيران 2025

جامعة زايد العسكرية تبرز حضورها في معرض دبي للطيران 2025
19 نوفمبر 2025 10:10

دبي(الاتحاد) سجّلت جامعة زايد العسكرية حضوراً بارزاً في معرض دبي للطيران 2025 عبر جناح تفاعلي تولّى المرشحون إدارته وتقديم شروحاته للزوار، في مشهد يعكس مستوى الثقة التي تمنحها الجامعة لطلبتها، وقدرتهم على تمثيلها بصورة مهنية ومشرّفة. وقدم المرشحون للوفود الرسمية والزوار تعريفاً وافياً بطبيعة الدراسة في أول جامعة عسكرية في دولة الإمارات، مسلطين الضوء على بيئة تعليمية تجمع بين الانضباط العسكري والتأهيل الأكاديمي الحديث، بما ينسجم مع التطور المتسارع في المجالات الدفاعية والتقنية. وقدّم الجناح للزوار شرحاً متكاملاً عن البرامج الأكاديمية التي توفرها الجامعة بالشراكة مع أبرز المؤسسات الوطنية، حيث يدرس المرشحون بكالوريوس علوم الحاسوب من جامعة خليفة، وبكالوريوس العلوم في الدفاع والأمن من أكاديمية ربدان، وبكالوريوس الاقتصاد والإدارة من جامعة السوربون أبوظبي، وذلك ضمن منظومة تعليمية وتدريبية متقدمة تهدف إلى إعداد ضباط يمتلكون المعرفة العلمية والمهارات القيادية المطلوبة لخدمة الوطن بكفاءة عالية. وخلال المشاركة، عرضت الجامعة رؤيتها ورسالتها في بناء مؤسسة تعليمية عسكرية متطورة تُعنى بصناعة ضباط المستقبل، من خلال برامج تجمع بين التأهيل العسكري الصارم والدراسة الأكاديمية المتخصصة، بينما نقل المرشحون للزوار صورة واقعية عن الحياة العسكرية داخل الجامعة، وما تحمله من تجارب نوعية تعزز الانضباط والجاهزية والقيادة. وشهد جناح الجامعة إقبالاً واسعاً من الوفود العسكرية والزوار، الذين أشادوا بمستوى المرشحين، وبالحضور المهني للجامعة داخل الحدث، مؤكدين مكانتها كأول مؤسسة أكاديمية عسكرية من نوعها في الإمارات، ودورها المتنامي في تأهيل جيل جديد من الضباط القادرين على مواكبة متطلبات المستقبل.

أخبار ذات صلة
«مطار رأس الخيمة» يُعلن عن تطوير مبنى خاص بطائرات كبار الشخصيات
411.6 مليـار درهم صفقات المعرض في ثلاثة أيام
جامعة زايد العسكرية
معرض دبي للطيران
آخر الأخبار
محمد بن راشد يُطلق برنامجاً اقتصادياً دولياً لتعزيز مكانة الإمارات العالمية في التجارة الخارجية
علوم الدار
محمد بن راشد يُطلق برنامجاً اقتصادياً دولياً لتعزيز مكانة الإمارات العالمية في التجارة الخارجية
اليوم 12:17
"جي 42" تحصل على موافقة الولايات المتحدة لتصدير شرائح الذكاء الاصطناعي المتقدّمة
علوم الدار
"جي 42" تحصل على موافقة الولايات المتحدة لتصدير شرائح الذكاء الاصطناعي المتقدّمة
اليوم 12:15
تركيبات فنيّة ومجسّمات متحركة تجسّد شعار مهرجان الفنون الإسلامية «سراج»
التعليم والمعرفة
تركيبات فنيّة ومجسّمات متحركة تجسّد شعار مهرجان الفنون الإسلامية «سراج»
اليوم 11:56
«مطار رأس الخيمة» يُعلن عن تطوير مبنى خاص بطائرات كبار الشخصيات
علوم الدار
«مطار رأس الخيمة» يُعلن عن تطوير مبنى خاص بطائرات كبار الشخصيات
اليوم 11:54
حمدان بن محمد
علوم الدار
حمدان بن محمد: تجمعنا بسلطنة عمان الأخوة الصادقة والمحبة الدائمة والتاريخ المشترك
اليوم 11:52
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©