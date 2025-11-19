جامعة زايد العسكرية تبرز حضورها في معرض دبي للطيران 2025

دبي(الاتحاد) سجّلت جامعة زايد العسكرية حضوراً بارزاً في معرض دبي للطيران 2025 عبر جناح تفاعلي تولّى المرشحون إدارته وتقديم شروحاته للزوار، في مشهد يعكس مستوى الثقة التي تمنحها الجامعة لطلبتها، وقدرتهم على تمثيلها بصورة مهنية ومشرّفة. وقدم المرشحون للوفود الرسمية والزوار تعريفاً وافياً بطبيعة الدراسة في أول جامعة عسكرية في دولة الإمارات، مسلطين الضوء على بيئة تعليمية تجمع بين الانضباط العسكري والتأهيل الأكاديمي الحديث، بما ينسجم مع التطور المتسارع في المجالات الدفاعية والتقنية. وقدّم الجناح للزوار شرحاً متكاملاً عن البرامج الأكاديمية التي توفرها الجامعة بالشراكة مع أبرز المؤسسات الوطنية، حيث يدرس المرشحون بكالوريوس علوم الحاسوب من جامعة خليفة، وبكالوريوس العلوم في الدفاع والأمن من أكاديمية ربدان، وبكالوريوس الاقتصاد والإدارة من جامعة السوربون أبوظبي، وذلك ضمن منظومة تعليمية وتدريبية متقدمة تهدف إلى إعداد ضباط يمتلكون المعرفة العلمية والمهارات القيادية المطلوبة لخدمة الوطن بكفاءة عالية. وخلال المشاركة، عرضت الجامعة رؤيتها ورسالتها في بناء مؤسسة تعليمية عسكرية متطورة تُعنى بصناعة ضباط المستقبل، من خلال برامج تجمع بين التأهيل العسكري الصارم والدراسة الأكاديمية المتخصصة، بينما نقل المرشحون للزوار صورة واقعية عن الحياة العسكرية داخل الجامعة، وما تحمله من تجارب نوعية تعزز الانضباط والجاهزية والقيادة. وشهد جناح الجامعة إقبالاً واسعاً من الوفود العسكرية والزوار، الذين أشادوا بمستوى المرشحين، وبالحضور المهني للجامعة داخل الحدث، مؤكدين مكانتها كأول مؤسسة أكاديمية عسكرية من نوعها في الإمارات، ودورها المتنامي في تأهيل جيل جديد من الضباط القادرين على مواكبة متطلبات المستقبل.