بحضور ولي عهد رأس الخيمة.. «راكز» و«إميرج» توقعان اتفاقية للتعاون في تعزيز حلول الطاقة النظيفة

رأس الخيمة (وام)

بحضور سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي، ولي عهد رأس الخيمة، وقّعت هيئة مناطق رأس الخيمة الاقتصادية «راكز» وشركة «إميرج»، الشركة المشتركة بين شركة أبوظبي لطاقة المستقبل «مصدر» ومجموعة «إي دي إف باور سولوشنز»، مذكرة تفاهم تهدف إلى تعزيز حلول الطاقة المتجددة ضمن منظومة «راكز»، وذلك خلال الدورة الثانية من قمة رأس الخيمة للاستثمار والأعمال.

وقّع الاتفاقية ياسر عبدالله الأحمد، رئيس قطاع الاتصال الحكومي والمؤسسي في «راكز»، وميشيل أبي صعب، المدير العام لشركة «إميرج»، بحضور لوك كوكلن، الرئيس التنفيذي لشركة «إي دي إف باور سولوشنز» في الشرق الأوسط، وعلي الشمري، عضو مجلس إدارة إميرج.

وقال رامي جلاد، الرئيس التنفيذي لمجموعة «راكز»: «تمثل هذه الشراكة امتداداً لجهود (راكز) المتواصلة نحو دمج ممارسات الطاقة المستدامة في منظومتنا الصناعية والتجارية».

من جانبه، قال المدير العام لشركة إميرج: «تعكس هذه الشراكة التزامنا بتوفير حلول طاقة نظيفة عالية الأثر وبتكلفة مناسبة للشركات».