«الاتحاد للطيران» تتقدم إلى المركز الثاني ضمن أفضل شركات الطيران العالمية وفق تقييم AirHelp



أبوظبي (الاتحاد)

صُنِّفت الاتحاد للطيران من بين أفضل شركات الطيران عالمياً لعام 2025 في تقييم AirHelp، محققةً تقييماً إجمالياً بلغ 8.07 من 10، ومتقدمةً بذلك تسعة مراكز على أساس سنوي، لتحتل المركز الثاني عالميًا.

ويتم تقييم شركات الطيران بناءً على ثلاثة ركائز رئيسية، هي الالتزام بالمواعيد، وآراء العملاء، وسرعة معالجة المطالبات.

وتستند نتائج عام 2025 إلى بيانات الرحلات من 1 أكتوبر 2024 إلى 30 سبتمبر 2025، واستطلاعات رأي من أكثر من 11,500 مسافر في أكثر من 60 دولة.

وحققت الاتحاد للطيران هذه النتيجة خلال فترة من النمو، حيث زادت عدد طائرات في أسطولها الحديث ليصل إلى 120 طائرة، ووسعت شبكة وجهاتها لتشمل أكثر من 100 وجهة حول العالم.

وقال أنطونوالدو نيفيس، الرئيس التنفيذي للاتحاد للطيران:يُعد الارتقاء إلى واحدة من أفضل شركتي طيران في العالم إنجازاً استثنائياً، ودليلاً واضحاً على كل ما نبنيه في الاتحاد للطيران، فبينما نواصل النمو السريع لشبكتنا وأسطولنا وأعداد ضيوفنا، ركزنا بدقة على ما يهم حقاً.

من جهته، قال توماس باوليشين، الرئيس التنفيذي لشركة AirHelp، إن تقدّم الاتحاد للطيران إلى المركز الثاني عالمياً، بنتيجة إجمالية بلغت 8.07 يعكس التزام الشركة الراسخ بتجربة المسافرين، لا سيما فيما يتعلق بالالتزام بالمواعيد ورضا العملاء.