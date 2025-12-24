«الاتحاد للطيران» الأولى خليجياً والرابعة عالمياً في السلامة

رشا طبيلة (أبوظبي)



حصلت الاتحاد للطيران على تصنيف «7 نجوم بلس» من مؤسسة «إيرلاين ريتينجز»، لتكون رابع شركة طيران عالمياً، وأول شركة من بين شركات الطيران الثلاث الكبرى في منطقة الخليج، التي تنال هذا التصنيف، الذي يُعد أعلى تصنيف في نظام تصنيف السلامة المرموق عالمياً.

وأكدت المؤسسة في بيان لها حول حصول الاتحاد للطيران على هذا التصنيف، أن هذا التصنيف يأتي بفعل تفوق الاتحاد للطيران في مجالات سلامة المقصورة وأنظمة السلامة والعمليات التشغيلية، وفحوصات السلامة ما قبل الإقلاع والهبوط.

وقالت شارون بيترسن، الرئيسة التنفيذية لمؤسسة «إيرلاين ريتينجز»: لطالما ارتبط اسم الاتحاد للطيران بالسفر الفاخر، ويؤكد هذا التصنيف والتقدير، تركيز الشركة الكبير على سلامة الركاب في متن الطائرة واهتمامها بأدق التفاصيل.

وأضافت: بينما تركّز عمليات التدقيق التي نجريها على سلامة المقصورة، فإنها غالباً ما توفر أيضاً نظرة ثاقبة على أنظمة السلامة والعمليات التشغيلية التي تدعم عمليات الطيران، وهي مجالات تتفوق فيها الاتحاد للطيران بوضوح. وأشارت إلى أن السلامة جزء لا يتجزأ من عمليات الاتحاد للطيران، ويعكس رفع تصنيفها اليوم هذا الالتزام.

وقال جوش وود، مدير السلامة وجودة الخدمة في «إيرلاين ريتينجز»: لقد كان من دواعي سرورنا إجراء تدقيق على واحدة من شركات الطيران الدولية الرائدة في العالم، وهي علامة تجارية لطالما حظيت بإعجابنا.

وأضاف: معايير السلامة على متن الطائرة، ولاسيما فحوصات ما قبل الإقلاع والهبوط، دقيقة ومطبقة باستمرار، حيث إن هذه هي التفاصيل التي تُحدث فرقاً جوهرياً في سلامة المقصورة، وتستحق الاتحاد للطيران الثناء على تركيزها الواضح على هذا الجانب الحيوي.

ويُمنح تصنيف سبع نجوم بلس لشركات الطيران التي حصلت بالفعل على تصنيف سبع نجوم للسلامة، والذي يُحدد من خلال المشاركة في برنامج التدقيق الداخلي للسلامة (IOSA)، وعمليات التدقيق التي تجريها الهيئات المحلية الحكومية المختصة، إضافة إلى سجل السلامة أو الحوادث الخاص بالشركة، ويمنح التصنيف أيضاً للشركات التي تُكمل بنجاح ست عمليات تدقيق سرية على متن الطائرة، تشمل رحلات داخلية ودولية، قصيرة المدى، طويلة المدى، نهارية، وليلية.