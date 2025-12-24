الخميس 25 ديسمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

«الاتحاد للطيران» الأولى خليجياً والرابعة عالمياً في السلامة

«الاتحاد للطيران» الأولى خليجياً والرابعة عالمياً في السلامة
25 ديسمبر 2025 01:25

رشا طبيلة (أبوظبي)

حصلت الاتحاد للطيران على تصنيف «7 نجوم بلس» من مؤسسة «إيرلاين ريتينجز»، لتكون رابع شركة طيران عالمياً، وأول شركة من بين شركات الطيران الثلاث الكبرى في منطقة الخليج، التي تنال هذا التصنيف، الذي يُعد أعلى تصنيف في نظام تصنيف السلامة المرموق عالمياً.

أخبار ذات صلة
الاتحاد للطيران تحصد 25 جائزة عالمية خلال 2025
طائرة الاتحاد للطيران تقدّم انطلاقة مذهلة لـ«جائزة أبوظبي»

وأكدت المؤسسة في بيان لها حول حصول الاتحاد للطيران على هذا التصنيف، أن هذا التصنيف يأتي بفعل تفوق الاتحاد للطيران في مجالات سلامة المقصورة وأنظمة السلامة والعمليات التشغيلية، وفحوصات السلامة ما قبل الإقلاع والهبوط.
وقالت شارون بيترسن، الرئيسة التنفيذية لمؤسسة «إيرلاين ريتينجز»: لطالما ارتبط اسم الاتحاد للطيران بالسفر الفاخر، ويؤكد هذا التصنيف والتقدير، تركيز الشركة الكبير على سلامة الركاب في متن الطائرة واهتمامها بأدق التفاصيل.
وأضافت: بينما تركّز عمليات التدقيق التي نجريها على سلامة المقصورة، فإنها غالباً ما توفر أيضاً نظرة ثاقبة على أنظمة السلامة والعمليات التشغيلية التي تدعم عمليات الطيران، وهي مجالات تتفوق فيها الاتحاد للطيران بوضوح. وأشارت إلى أن السلامة جزء لا يتجزأ من عمليات الاتحاد للطيران، ويعكس رفع تصنيفها اليوم هذا الالتزام.
وقال جوش وود، مدير السلامة وجودة الخدمة في «إيرلاين ريتينجز»: لقد كان من دواعي سرورنا إجراء تدقيق على واحدة من شركات الطيران الدولية الرائدة في العالم، وهي علامة تجارية لطالما حظيت بإعجابنا.
وأضاف: معايير السلامة على متن الطائرة، ولاسيما فحوصات ما قبل الإقلاع والهبوط، دقيقة ومطبقة باستمرار، حيث إن هذه هي التفاصيل التي تُحدث فرقاً جوهرياً في سلامة المقصورة، وتستحق الاتحاد للطيران الثناء على تركيزها الواضح على هذا الجانب الحيوي.
ويُمنح تصنيف سبع نجوم بلس لشركات الطيران التي حصلت بالفعل على تصنيف سبع نجوم للسلامة، والذي يُحدد من خلال المشاركة في برنامج التدقيق الداخلي للسلامة (IOSA)، وعمليات التدقيق التي تجريها الهيئات المحلية الحكومية المختصة، إضافة إلى سجل السلامة أو الحوادث الخاص بالشركة، ويمنح التصنيف أيضاً للشركات التي تُكمل بنجاح ست عمليات تدقيق سرية على متن الطائرة، تشمل رحلات داخلية ودولية، قصيرة المدى، طويلة المدى، نهارية، وليلية.

الاتحاد للطيران
الطيران
آخر الأخبار
نازحة سودانية جراء الحرب الأهلية تملأ عبوة مياه في مخيم مؤقت للنازحين (أرشيفية)
الأخبار العالمية
خبراء في الشؤون الأفريقية لـ «الاتحاد»: أزمة التمويل تفاقم معاناة اللاجئين والنازحين السودانيين
25 ديسمبر 2025
مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى بحماية الشرطة الإسرائيلية (أرشيفية)
الأخبار العالمية
عشرات المستوطنين يقتحمون باحات المسجد الأقصى
25 ديسمبر 2025
لاجئون سودانيون في مخيم مؤقت للنازحين بدولة تشاد (أرشيفية)
الأخبار العالمية
2615 نازحاً من ولايتين بالسودان خلال يومين
25 ديسمبر 2025
مبنى سكني متضرر في أوكرانيا جراء قصف روسي (رويترز)
الأخبار العالمية
زيلينسكي يلمح إلى احتمال إجراء استفتاء على خطة سلام تنهي الحرب
25 ديسمبر 2025
تصاعد الدخان جراء قصف إسرائيلي قرب جباليا (أ ف ب)
الأخبار العالمية
غارات جوية وقصف مدفعي على مناطق متفرقة في القطاع
25 ديسمبر 2025
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©