اقتصاد

نظام الرصد التلقائي لتراكم الغبار من "ديوا" يحسن أداء منظومات الطاقة الشمسية

نظام الرصد التلقائي لتراكم الغبار من "ديوا" يحسن أداء منظومات الطاقة الشمسية
30 ديسمبر 2025 17:39

 

دبي (الاتحاد)
حقق نظام الرصد التلقائي لتراكم الغبار والأتربة على الألواح الكهروضوئية، الذي طورته هيئة كهرباء ومياه دبي «ديوا»، نتائج ملموسة في تحسين الأداء التشغيلي لمنظومات الطاقة الشمسية.
 وأظهرت نتائج الاختبارات الميدانية للنموذج الأولي المثبّت في مواقف المبنى الرئيس للهيئة فاعلية الجهاز في تقليل الفاقد الناتج عن تراكم الغبار والأتربة بنسبة 10%، مع خفض التكاليف التشغيلية المرتبطة بأعمال التنظيف والصيانة. 
وحصل الجهاز على براءة اختراع من مكتب براءات الاختراع لدول مجلس التعاون الخليجي، وكذلك في كندا، والأردن، والهند، وأستراليا، واليابان، وإسبانيا.وتعتمد آلية عمل النظام على تحليل مستوى الإشعاع الشمسي ومقارنة الإنتاج الفعلي من الألواح الشمسية مع الإنتاج المثالي المتوقع وفق ظروف تشغيل محددة مسبقاً، ويسهم ذلك في الكشف السريع عن انخفاض الكفاءة وتحديد مدى تأثير الغبار، ما يتيح التدخل في الوقت المناسب لتنظيف الألواح أو إجراء التعديلات اللازمة لتحسين أدائها.
ويوفر النظام نموذجاً عملياً لدعم الكفاءة التشغيلية للألواح الشمسية عبر مراقبة أدائها بشكل تلقائي وتحديد احتياجات الصيانة بدقة.
 وأظهرت التجارب التشغيلية انخفاضاً في عدد مرات الصيانة، وتحسناً في جدولة أعمال التنظيف بناءً على بيانات دقيقة ومباشرة. وتعكس هذه النتائج قدرة فرق العمل في الهيئة على تطوير حلول مبتكرة تسهم في رفع كفاءة منظومات الطاقة الشمسية.

