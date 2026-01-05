الإثنين 5 يناير 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

تشكيل لجنة استشارية لمركز الثروات العائلية في «دبي المالي العالمي»

تشكيل لجنة استشارية لمركز الثروات العائلية في «دبي المالي العالمي»
5 يناير 2026 19:23

 

دبي (الاتحاد)
أكد مركز دبي المالي العالمي، التزامه بدعم الكيانات المرتبطة بالشركات العائلية من خلال تشكيل لجنة استشارية استراتيجية لمركز الثروات العائلية في مركز دبي المالي العالمي.

ويتزامن هذا الالتزام مع إعلان دولة الإمارات عن تخصيص عام 2026 ليكون «عام الأسرة»، وإطلاق «الأجندة الوطنية لنمو الأسرة 2031»، تأكيداً على الدور المحوري للأسرة باعتبارها الركيزة الأساسية للمجتمع.
ويضم مركز دبي المالي العالمي أكثر من 1250 كياناً مرتبطاً بمنظومة الشركات العائلية في دولة الإمارات، وتتلقى هذه الكيانات الدعم من أكثر من 600 شريك، من بينهم بنوك خاصة، وشركات إدارة الثروات والأصول، وشركات محاماة، وشركات استشارية.
وتدير 120 من أغنى العائلات التي تتخذ من مركز دبي المالي العالمي مقراً لها، مجتمعةً أصولاً تزيد قيمتها على 1.2 تريليون دولار على مستوى العالم، ما يسهم بشكل كبير في اقتصاد دولة الإمارات، كما تُشكل الشركات العائلية في الإمارات ركيزة أساسية إذ تُسهم بنحو 60% من الناتج المحلي الإجمالي وتوظف نحو 80% من القوى العاملة الوطنية.

  • تشكيل لجنة استشارية لمركز الثروات العائلية في «دبي المالي العالمي»
أخبار ذات صلة
«دبي لكرة السلة» يحقق العلامة الكاملة في 11 مباراة بالدوري الأدرياتيكي
مكافأة للاعبي الكاميرون بعد التأهل لدور الثمانية في كأس أمم أفريقيا

وقال عارف أميري، الرئيس التنفيذي لسلطة مركز دبي المالي العالمي، إن مركز دبي المالي العالمي يواصل ريادته في تمكين الشركات العائلية من المساهمة في نمو وتطور مجتمعنا، وضمان نجاحها وازدهارها في الوقت نفسه.
وأضاف أنه بفضل جهود مركز الثروات العائلية في مركز دبي المالي العالمي، والإرشادات والتوجيهات السديدة من الشركاء، والهياكل العالمية الرائدة التي تدعم النمو، يرسخ المركز مكانة دبي وجهة رائدة للجيلين الثاني والثالث من الشركات العائلية محلياً وإقليمياً، وبشكل متزايد عالمياً، ويبرز مركز الثروات العائلية في المركز ركيزة أساسية في مشهد إدارة الثروات الخاصة.

 

آخر الأخبار
«دبي لكرة السلة» يحقق العلامة الكاملة في 11 مباراة بالدوري الأدرياتيكي
الرياضة
«دبي لكرة السلة» يحقق العلامة الكاملة في 11 مباراة بالدوري الأدرياتيكي
اليوم 19:30
مكافأة للاعبي الكاميرون بعد التأهل لدور الثمانية في كأس أمم أفريقيا
الرياضة
مكافأة للاعبي الكاميرون بعد التأهل لدور الثمانية في كأس أمم أفريقيا
اليوم 19:23
تشكيل لجنة استشارية لمركز الثروات العائلية في «دبي المالي العالمي»
اقتصاد
تشكيل لجنة استشارية لمركز الثروات العائلية في «دبي المالي العالمي»
اليوم 19:23
«طاقة لشبكات النقل» تنال جائزة «أفضل مشروع بنية تحتية لعام 2025»
اقتصاد
«طاقة لشبكات النقل» تنال جائزة «أفضل مشروع بنية تحتية لعام 2025»
اليوم 19:21
ستارمر يعلن مساندته للدنمارك وسط تهديدات ترامب بضم جرينلاند
الأخبار العالمية
ستارمر يعلن مساندته للدنمارك وسط تهديدات ترامب بضم جرينلاند
اليوم 19:20
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©