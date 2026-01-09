السبت 10 يناير 2026 أبوظبي الإمارات
اقتصاد

الدولار يرتفع وسط ترقب بيانات أميركية

الدولار يرتفع وسط ترقب بيانات أميركية
9 يناير 2026 11:14

ارتفع الدولار في مستهل الجلسة الآسيوية اليوم الجمعة وسط ترقب المتعاملين لصدور تقرير أميركي للوظائف وقرار من المحكمة العليا بشأن استخدام الرئيس دونالد ترامب لسلطات استثنائية لفرض رسوم جمركية.

وارتفع مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل سلة من ست عملات 0.2 بالمئة إلى 98.883 وواصل الصعود لليوم ​الثالث على التوالي.

 ووصل الدولار إلى 156.885 ين، دون تغير يذكر. واستقر اليورو ​عند 1.1657 دولار قبل صدور بيانات التجارة الألمانية وأرقام مبيعات ‍التجزئة لمنطقة اليورو المقرر صدورها في وقت لاحق اليوم. وانخفض الجنيه الإسترليني 0.1 بالمئة إلى 1.3436 دولار، واستقر الدولار الأسترالي عند 0.6698 دولار، وانخفض الدولار النيوزيلندي 0.1 بالمئة إلى 0.5749 دولار.

وانخفضت عملة بتكوين 0.2 بالمئة إلى 91002.‌39 دولار، وهبطت عملة إيثر 0.4 بالمئة إلى 3104.38 دولار.

المصدر: وكالات
