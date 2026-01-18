الإثنين 19 يناير 2026 أبوظبي الإمارات
اقتصاد

الإمارات ترسّخ ريادتها في عالم الاستدامة بمشاريع نوعية تعزز تنافسيتها الاقتصادية

تشكل مشاريع الاستدامة في الإمارات محوراً أساسياً في مسار التحول الاقتصادي (أرشيفية)
19 يناير 2026 01:47

أبوظبي (وام)

تمضي دولة الإمارات بثبات في ترسيخ مكانتها أحد أبرز النماذج العالمية في تبنِّي الاستدامة، لتكون مُحرِّكاً اقتصادياً رئيسياً يسهم في خلق فرص استثمارية جديدة، وتعزيز كفاءة استخدام الموارد، ورفع تنافسية الاقتصاد الوطني إقليمياً وعالمياً.

وتُشكِّل مشاريع الاستدامة في دولة الإمارات محوراً أساسياً في مسار التحول الاقتصادي، ونموذجاً يعكس شمولية الرؤية في ضوء توسعها في إطلاق وتنفيذ مشاريع نوعية في الطاقة النظيفة، والبنية التحتية الخضراء، والتخطيط العمراني المستدام، والنقل منخفض الانبعاثات، وإعادة التدوير ويقف التمويل المستدام في صميم هذا التحول حيث يترجم الخطط والأهداف البيئية إلى مشاريع قابلة للتنفيذ والنمو. ونجحت الإمارات في بناء منظومة متقدمة للتمويل المستدام، تشمل السندات والصكوك الخضراء، والسندات الزرقاء، والقروض المرتبطة بالاستدامة، إذ أسهمت هذه الأدوات في تعبئة رؤوس الأموال لتمويل مشاريع مستدامة في مختلف القطاعات.
وقال بشار الناطور، المدير التنفيذي، الرئيس العالمي للتمويل الإسلامي في وكالة “فيتش”: إن سوق أدوات الدين «ESG»، المرتبطة بالبيئة والحوكمة والمجتمع في دولة الإمارات، يُتوقع أن يواصل نموّه.

طلب متزايد

