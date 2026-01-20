الدولار يسجل أدنى مستوى في أسبوع

تراجع الدولار لأدنى مستوياته في أسبوع في التعاملات المبكرة اليوم الثلاثاء.

وانخفض مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل سلة من ست عملات، ​0.1 بالمئة إلى 99.004، وهو أدنى مستوى منذ ‌14 يناير، مع تزايد قلق المستثمرين حيال انكشافهم ​على الأسواق الأميركية.



واستقر ​الدولار أمام العملة اليابانية عند 158.175 ين.



كما ظل ‍الدولار مستقرا أمام اليوان الصيني مسجلاً 6.9536 يوان. وانخفض الدولار الأسترالي 0.1 بالمئة إلى 0.6710 دولار، بينما نزل الدولار النيوزيلندي 0.1 بالمئة إلى 0.5794 دولار، متراجعاً من أعلى مستوى له في أسبوعين. واستقر اليورو عند 1.‌1640 دولار، بينما ظل الجنيه الإسترليني ثابتاً عند 1.3427 دولار.





