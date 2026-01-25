الإثنين 26 يناير 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

1.38 مليار دولار واردات كوريا الجنوبية من البن في 2025

1.38 مليار دولار واردات كوريا الجنوبية من البن في 2025
25 يناير 2026 17:21

 

استوردت كوريا الجنوبية ما قيمته أكثر من تريليوني وون (1.38 مليار دولار) من البن في عام 2025 الماضي، متجاوزةً حاجز التريليوني وون لأول مرة في تاريخها، ويرجع ذلك بشكل كبير إلى ارتفاع الأسعار العالمية وضعف الوون الكوري، حسبما أظهرت بيانات اليوم.

أخبار ذات صلة
«دانة غاز» و«نفط الهلال» توقّعان اتفاقيات طويلة الأمد لتوريد الغاز الطبيعي من حقل جمجمال
مبادلة تبيع حصتها في شركة «أركاديا لمنتجات العناية الصحية»

وبلغت واردات البن 2.65 تريليون وون العام الماضي، بزيادة قدرها 41% على عام 2024، وفقاً للبيانات الصادرة عن الشركة الكورية للتجارة الزراعية والسمكية والغذائية.
وبالدولار، قفزت واردات البن بنسبة 35% على أساس سنوي لتصل إلى 1.86 مليار دولار من 1.38 مليار دولار خلال الفترة المذكورة.
ويُعزى هذا الارتفاع الحاد إلى حدٍّ كبير إلى الزيادات الأخيرة في الأسعار العالمية للبن، والتي وصلت إلى مستوى قياسي بلغ أكثر من 4 دولارات للرطل في فبراير 2025، قبل أن تنخفض إلى حوالي 3.5 دولار.
كما أدى ضعف العُملة المحلية إلى زيادة كمية واردات البن المقومة بالوون، حيث انخفض الوون الكوري إلى أدنى مستوياته منذ سنوات عديدة خلال العام الماضي.
وانخفضت واردات البن في عام 2025 من حيث الحجم بمقدار 46 طناً، مقارنة بالعام السابق له، لتصل إلى 215 ألفاً و792 طناً.

 

المصدر: وام
آخر الأخبار
«دانة غاز» و«نفط الهلال» توقّعان اتفاقيات طويلة الأمد لتوريد الغاز الطبيعي من حقل جمجمال
اقتصاد
«دانة غاز» و«نفط الهلال» توقّعان اتفاقيات طويلة الأمد لتوريد الغاز الطبيعي من حقل جمجمال
اليوم 12:24
1.1 تريليون درهم أصول "مبادلة"
اقتصاد
مبادلة تبيع حصتها في شركة «أركاديا لمنتجات العناية الصحية»
اليوم 12:14
سفير الهند لدى الدولة: شراكتنا مع الإمارات نموذج للتعاون الاستراتيجي والتنموي
علوم الدار
سفير الهند لدى الدولة: شراكتنا مع الإمارات نموذج للتعاون الاستراتيجي والتنموي
اليوم 12:04
مهرجان اتحاد الكرة للبراعم يواصل فعالياته بنجاح
الرياضة
مهرجان اتحاد الكرة للبراعم يواصل فعالياته بنجاح
اليوم 11:54
"زايد للاستدامة" تفتح باب التقديم عالمياً لدورة 2027 وترفع الجائزة لـ7.2 مليون دولار
علوم الدار
"زايد للاستدامة" تفتح باب التقديم عالمياً لدورة 2027 وترفع الجائزة لـ7.2 مليون دولار
اليوم 11:49
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©