1.38 مليار دولار واردات كوريا الجنوبية من البن في 2025

استوردت كوريا الجنوبية ما قيمته أكثر من تريليوني وون (1.38 مليار دولار) من البن في عام 2025 الماضي، متجاوزةً حاجز التريليوني وون لأول مرة في تاريخها، ويرجع ذلك بشكل كبير إلى ارتفاع الأسعار العالمية وضعف الوون الكوري، حسبما أظهرت بيانات اليوم.

وبلغت واردات البن 2.65 تريليون وون العام الماضي، بزيادة قدرها 41% على عام 2024، وفقاً للبيانات الصادرة عن الشركة الكورية للتجارة الزراعية والسمكية والغذائية.

وبالدولار، قفزت واردات البن بنسبة 35% على أساس سنوي لتصل إلى 1.86 مليار دولار من 1.38 مليار دولار خلال الفترة المذكورة.

ويُعزى هذا الارتفاع الحاد إلى حدٍّ كبير إلى الزيادات الأخيرة في الأسعار العالمية للبن، والتي وصلت إلى مستوى قياسي بلغ أكثر من 4 دولارات للرطل في فبراير 2025، قبل أن تنخفض إلى حوالي 3.5 دولار.

كما أدى ضعف العُملة المحلية إلى زيادة كمية واردات البن المقومة بالوون، حيث انخفض الوون الكوري إلى أدنى مستوياته منذ سنوات عديدة خلال العام الماضي.

وانخفضت واردات البن في عام 2025 من حيث الحجم بمقدار 46 طناً، مقارنة بالعام السابق له، لتصل إلى 215 ألفاً و792 طناً.