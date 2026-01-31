38.8 مليار درهم التجارة غير النفطية في 9 أشهر

رشا طبيلة (أبوظبي)



تربط الإمارات والكويت علاقات اقتصادية وتجارية قوية ومتنامية، تقوم على الحرص المشترك لتعزيز هذه الشراكات وتوسيع مجالاتها، بما يسهم في تحقيق مصالح البلدين والشعبين الشقيقين، ويدعم التنمية الاقتصادية المستدامة ويعزز التكامل الخليجي.

وتعود جذور العلاقات الاقتصادية بين الإمارات الكويت إلى فترة ما قبل قيام الاتحاد، حيث قامت منذ وقت مبكر على أسس من الثقة المتبادلة والتعاون البنّاء، مدعومة بروابط أخوية راسخة ورؤية مشتركة تؤمن بأهمية التكامل الاقتصادي في دعم التنمية والاستقرار. واستقر عدد من التجار الكويتيين مبكراً في دبي، خاصة في منطقة سوق مرشد، وأسهموا في تجارة الأخشاب والعقارات وقطاع الترفيه، ومنهم التاجر الكويتي مرشد العصيمي الذي افتتح أول سينما معروفة في دبي باسم «سينما الوطن» في الأربعينات والخمسينات.

وتجسّد مسيرة التعاون الاقتصادي بين البلدين النمو المتواصل في أرقام التجارة البينية وتنامي الاتفاقيات الثنائية، مستندة إلى مؤشرات إيجابية ومحفّزة لتدفقات رؤوس الأموال والاستثمارات المتبادلة، بما يعكس متانة الشراكة الاقتصادية وثقة مجتمع الأعمال في البلدين.





نمو مستدام

تتسم العلاقات الاقتصادية بين دولة الإمارات العربية المتحدة ودولة الكويت الشقيقة، بالعمق الاستراتيجي والنمو المستدام، المرتكز على قاعدة متينة الروابط التجارية والحركة النشطة للتجارة غير النفطية التي وصلت إلى 50 مليار درهم العام 2024 بنمو 9% مقارنة مع 45.7 مليار درهم في 2023. واستمرت في النمو بشكل ملحوظ خلال عام 2025.

وبحسب أحدث البيانات الرسمية للعام 2025، ارتفع التبادل التجاري بين البلدين ليشهد نمواً متواصلاً، إذ بلغ حجم التجارة الخارجية غير النفطية بين البلدين 27.1 مليار درهم خلال النصف الأول من عام 2025 بنسبة نمو 15% مقارنةً بالفترة نفسها من العام السابق وارتفع ليصل إلى 38.8 مليار درهم خلال الأشهر التسعة الأولى من 2025 محققاً نمواً قدره 7.6%، كما زادت الواردات الإماراتية من الكويت في الربع الثالث من 2025 بنسبة 3.6% مقارنةً بالفترة نفسها من عام 2024 وسجلت عمليات إعادة التصدير نمواً بنسبة 4% خلال الربع الثالث.

وتعد الكويت من أهم الشركاء التجاريين لدولة الإمارات، كما تُعد الإمارات ثاني أكبر شريك تجاري للكويت عالمياً والأول عربياً وخليجياً وتستحوذ على ما يُقارب 20% من صادرات الكويت غير النفطية؛ وشكلت تجارة البلدين نحو ثلثي تجارة الكويت مع دول مجلس التعاون الخليجي خلال عام 2024 في وقت تشير التوقعات إلى أن عام 2026 سيشهد نمواً إضافياً في حجم الصادرات والتبادل التجاري بما يعكس قوة العلاقات الاقتصادية، ويؤكد عُمق الشراكة بين البلدين وحجم الفرص المتوفرة، بحسب البيانات الرسمية.



صادرات وواردات

تعد الإمارات الأولى عالمياً في استقبال صادرات الكويت غير النفطية بنسبة مساهمة تفوق 15.7% من إجمالي صادراتها غير النفطية وفي المرتبة الثانية عالمياً في الواردات في 2023، وتعد الكويت الشريك التجاري الـ 14 عالمياً للإمارات خلال 2024 والرابع عربياً، والكويت في المرتبة الـ 9 عالمياً في استقبال الصادرات الإماراتية غير النفطية والـ 4 عالمياً في إعادة التصدير، و75% من تجارة الكويت مع دول مجلس التعاون الخليجي خلال 2023 كانت مع الإمارات.

وتعد الإمارات الثالثة عالمياً لأهم الدول المستثمرة في الكويت بنسبة مساهمة تتجاوز 6% من قيمة رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر الوارد إلى الكويت، والكويت الـ 9 عالمياً لأهم الدول المستثمرة في الإمارات بمساهمة 3% من الاستثمار الأجنبي المباشر الوارد إلى الإمارات والمرتبة الـ 2 عربياً.

وتضم الإمارات أكثر من 1700 علامة تجارية كويتية، و13 وكالة تجارية مسجلة، بحسب بيانات وزارة الاقتصاد والسياحة، و15 شركة كويتية مسجلة في الإمارات، ومن أهم قطاعات الاستثمارات الكويتية في الإمارات الأنشطة المالية والتأمين والصناعة التحويلية والأنشطة العقارية والمعلومات والاتصالات وتجارة الجملة والتجزئة وإصلاح المركبات والتعدين واستغلال المحاجر والتشييد والبناء وأنشطة خدمات الطعام والإقامة والنقل والتخزين والأنشطة المهنية والعلمية والتقنية وأنشطة الخدمات الإدارية وخدمات الدعم.





تبادل تجاري

بحسب بيانات وزارة الاقتصاد والسياحة، ارتفع حجم التبادل التجاري غير النفطي بين البلدين بشكل سنوي من 38.5 مليار درهم في 2021 إلى 44.1 مليار درهم في 2022، و45.720 مليار درهم في 2023، ليصل إلى نحو 50 مليار درهم في 2024، ووصل إجمالي حجم التبادل التجاري غير النفطي بين الإمارات والكويت منذ عام 2010 وحتى نهاية 2024 إلى نحو 459 مليار درهم، حيث ارتفع حجم التبادل التجاري غير النفطي بين البلدين بواقع 5 أضعاف. وحول التبادل التجاري غير النفطي منذ 14 عاماً، سجل عام 2010 نحو 7.422 مليار درهم، ليرتفع بشكل ملحوظ إلى 19.4 مليار درهم في 2011، و20 مليار درهم في 2012، وينمو إلى 23.3 مليار درهم في 2013، ثم 25.7 مليار درهم في 2014، و26 مليار درهم في 2015، و25.8 مليار درهم في 2016، و25.4 مليار درهم في 2017، ليقفز بشكل ملحوظ إلى 39.3 مليار درهم في 2018، و38.9 مليار درهم في 2019، بينما سجل 30 مليار درهم في 2020، وقفز مجدداً إلى 38.5 مليار درهم في 2021، ليرتفع إلى 44.1 مليار درهم في 2022، ثم 45 مليار درهم في 2023.



سياحة

وترتبط الإمارات مع الكويت الشقيقة برحلات جوية تصل إلى 164 رحلة أسبوعياً تُساعد على تعزيز التواصل وزيادة حركة السفر والسياحة بين البلدين الشقيقين.

وفي المجال السياحي، بلغ عدد السياح الكويتيين الذي أقاموا في فنادق الدولة في عام 2023 أكثر من 381 ألف سائح مقارنةً بـ 250 ألف سائح في عام 2022، بينما بلغ عدد السياح الإماراتيين في الكويت 42 ألفاً و236 سائحاً خلال الفترة من يناير حتى سبتمبر 2024.