اقتصاد

جوائز «سيركل» تكرم 300 من شركاء «راكز»

جوائز «سيركل» تكرم 300 من شركاء «راكز»
20 فبراير 2026 15:34


رأس الخيمة (الاتحاد)
احتفت جوائز سيركل 2026 بالشركاء الذين شكّلوا من خلال التزامهم واستمراريتهم ركائز أساسية في مسيرة النمو طويل الأمد ضمن هيئة مناطق رأس الخيمة الاقتصادية «راكز».
وكرّمت الفعالية الشركاء الذين يتجاوز أثرهم النتائج قصيرة المدى ليُسهموا بشكل مباشر في ترسيخ منظومة أعمال متينة تعزز ثقة المستثمرين وتدعم استدامة النمو في المنطقة الاقتصادية.
واستعرضت نسخة 2026 من الجوائز أبرز الإنجازات التي حققها مجتمع «راكز» خلال عام 2025، والذي شهد نتائج قياسية على صعيد تأسيس الشركات وإصدار التأشيرات، مما عزّز مكانة «راكز» واحدة من أبرز الوجهات الاستثمارية في دولة الإمارات.
واستشرفت الفعالية المرحلة المقبلة، مسلّطة الضوء على الأولويات والمبادرات التي سترسم ملامح النمو في منظومة راكز خلال العام القادم.
وشهد الحدث تكريم ما يقارب 300 من مزوّدي الخدمات والوكلاء ضمن فئات متعددة شملت الامتثال والنمو والإسهام طويل الأمد والولاء والوافد الجديد وشريك العام والخدمات والتجديد وخلق القيمة وحجم الأداء.
تضم «راكز» اليوم نحو 40000 شركة نشطة مدعومة بشبكة دولية تتجاوز 1200 وكيل فعّال، ما يعكس اتساع نطاق مجتمع أعمالها وحضورها العالمي.
وقال رامي جلاد الرئيس التنفيذي لمجموعة «راكز» إن جوائز سيركل صممت لتكريم الشركاء الذين يتجاوز إسهامهم النتائج قصيرة الأمد، ويشكلون جزءاً من مسار نمو مستدام في «راكز» حيث يُبنى التقدم على الاستمرارية والمصداقية، وعلى شركاء يلتزمون بالمعايير التي يتطلع إليها المستثمرون.. ومن خلال احترافيتهم ونزاهتهم وحضورهم في السوق يسهم شركاؤنا في ترسيخ الثقة بمنظومة «راكز» وهي الثقة التي ستظل الأساس الذي ننطلق منه نحو مراحلنا المقبلة.

 

راكز
