الجمعة 27 فبراير 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

«اقتصادية رأس الخيمة» تنجز 27.8 ألف معاملة إلكترونية في 2025

«اقتصادية رأس الخيمة» تنجز 27.8 ألف معاملة إلكترونية في 2025
26 فبراير 2026 17:18

 
رأس الخيمة (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
«اقتصادية رأس الخيمة» تُطلق مبادرة «رمضان والمستهلك» لتعزيز الوعي الاستهلاكي
«اقتصادية رأس الخيمة» تنفذ 43 ألف زيارة رقابية بالمنشآت التجارية خلال 2025

كشفت اقتصادية رأس الخيمة عن إنجاز 27,788 معاملة إلكترونية خلال العام 2025، مقارنة بـ26,028 معاملة خلال العام 2024، بنسبة نمو بلغت 6.8%، في مؤشر على تسارع وتيرة التحول الرقمي في خدماتها الاقتصادية.
وأكدت الدائرة أن هذا النمو يعكس نجاح استراتيجيتها في تطوير منظومة الخدمات الرقمية، وتمكين المتعاملين من إنجاز معاملاتهم إلكترونياً بسهولة وسرعة، بما يعزز كفاءة الأداء ويرتقي بتجربة المستثمرين ورواد الأعمال في الإمارة.
كما أشارت إلى أن عدد الخدمات الإلكترونية المقدمة للمتعاملين بلغ 53 خدمة، تمثل نسبة 100% من خدمات الدائرة المتاحة للمتعاملين، في خطوة تؤكد اكتمال التحول الرقمي الشامل لكافة خدماتها، بما ينسجم مع توجهات الحكومة في تقديم خدمات ذكية ومتكاملة.
وأوضحت أن التحول الرقمي يمثّل ركيزة أساسية في تعزيز تنافسية بيئة الأعمال في رأس الخيمة، من خلال تبسيط الإجراءات، وتقليل زمن إنجاز المعاملات، وتوفير خدمات متكاملة على مدار الساعة دون الحاجة إلى زيارة مراكز الخدمة.
وأضافت أن هذا الإنجاز يأتي نتيجة تحديث الأنظمة الإلكترونية، وتوسيع نطاق الخدمات الذكية، وتعزيز الربط الإلكتروني مع الجهات المعنية، بما يسهم في خلق بيئة استثمارية مرنة ومحفزة للنمو.
وجددت الدائرة التزامها بمواصلة تطوير خدماتها الرقمية وتبني أحدث الحلول التقنية، بما يدعم رؤية الإمارة في تحقيق تنمية اقتصادية مستدامة قائمة على الابتكار والكفاءة والريادة.

اقتصادية رأس الخيمة
آخر الأخبار
الإمارات ومصر إلى نهائي البادل في «ند الشبا الرياضية»
الرياضة
الإمارات ومصر إلى نهائي البادل في «ند الشبا الرياضية»
اليوم 11:26
زلزال قوي يضرب بيرو
الأخبار العالمية
زلزال قوي يضرب بيرو
اليوم 11:11
3 مباريات لمنتخب الجودو غداً في «طشقند جراند سلام»
الرياضة
3 مباريات لمنتخب الجودو غداً في «طشقند جراند سلام»
اليوم 10:54
الشيخة شما بنت محمد تعلن إطلاق كتاب «علمتني أمي حمدة»
التعليم والمعرفة
تزامناً مع «عام الأسرة».. الشيخة شما بنت محمد تُعلن إطلاق كتاب «علمتني أمي حمدة»
اليوم 10:51
39 هدفاً في انطلاقة بطولة خالد بن طناف بنادي بني ياس
الرياضة
39 هدفاً في انطلاقة بطولة خالد بن طناف بنادي بني ياس
اليوم 10:50
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©