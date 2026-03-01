24.3 مليون اشتراك بخدمات الهاتف  المتحرك في الإمارات بنهاية 2025

يوسف العربي (أبوظبي)



ارتفعت أعداد الاشتراكات الفعالة بخدمات الهاتف المتحرك في الإمارات بنسبة %9.4 خلال العام 2025 لتصل إلى 24.3 مليون اشتراك بنهاية ديسمبر 2025، مقارنة بنحو 22.21 مليون اشتراك بنهاية ديسمبر من العام 2024، بحسب إفادات مشغلي قطاع الاتصالات بالدولة. وأظهرت بيانات حصلت عليها «الاتحاد» أن اشتراكات الهاتف المتحرك الفعالة في الدولة توزعت بواقع 5.6 مليون اشتراك لفئة الدفع الآجل «فاتورة - Postpaid» بنهاية ديسمبر الماضي، مقابل نحو خمسة ملايين اشتراك من الفئة نفسها بنهاية ديسمبر 2024، بنمو بلغت نسبته %11.58.

وبلغ عدد الاشتراكات بفئة «الدفع المسبق - Prepaid» نحو 18.7 مليون اشتراك وذلك بنهاية العام الماضي، مقابل 17.19 مليون بنهاية العام 2024، بنمو 8.78%.



«إي آند الإمارات»

ونمت أعداد الاشتراكات في خدمات الهاتف المتحرك في «إي آند الإمارات» على أساس سنوي بنسبة 9.78% خلال العام 2025 لتصل إلى 14.6 مليون اشتراك، مقارنة بـ 13.3 مليون اشتراك خلال العام 2024.

ونمت شريحة الدفع الأجل «فاتورة» في «إي آند الإمارات» بنحو 12.5% لتصل إلى 3.6 مليون اشتراك بنهاية ديسمبر الماضي، مقابل 3.2 مليون اشتراك للدفع الأجل خلال الفترة المقابلة من العام 2024.

وارتفع عدد اشتراكات الهاتف المتحرك من فئة «الدفع المسبق» في «إي آند الإمارات» بنسبة 8.9% إلى 11 مليون اشتراك بنهاية العام 2025، مقابل 10.1 مليون اشتراك مسبق الدفع بنهاية العام 2024. وبذلك تبلغ حصة «إي آند الإمارات» 60% من إجمالي عدد خطوط الهاتف المتحرك النشطة في الإمارات بنهاية العام الماضي.

الإمارات للاتصالات المتكاملة

وفي شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة «دو» نمت قاعدة مشتركي الهاتف المتحرك خلال الربع الرابع من العام الماضي بنسبة 8.8% على أساس سنوي لتصل إلى 9.7 مليون مشترك، حيث بلغ صافي المشتركين الجدد 788 ألف مشترك خلال الاثني عشر شهراً الماضية.

وارتفعت قاعدة مشتركي الدفع الآجل في دو بنسبة 9.9% على أساس سنوي لتصل إلى مليوني مشترك بنهاية ديسمبر الماضي، مقابل 1.81 مليون مشترك بنهاية العام 2024.

ونمت قاعدة مشتركي الدفع المسبق بنسبة 8.6% على أساس سنوي لتصل إلى 7.7 مليون مشترك بنهاية عام 2025، مقابل 7.09 مليون مشترك بنهاية عام 2024.

وبذلك تبلغ حصة «دو» 40% من إجمالي عدد خطوط الهاتف المتحرك النشطة في الإمارات بنهاية العام الماضي.



الجيل السادس

واصلت «إي آند الإمارات» خلال العام 2025 دعمها للأولويات الرقمية الوطنية عبر العديد من الشراكات الاستراتيجية المؤثرة، ومن أبرزها شراكتها مع وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة لدعم أكثر من 7000 شركة صغيرة ومتوسطة حاصلة على شهادة القيمة المحلية المضافة ضمن استراتيجية الإمارات الصناعية.

وفي مبادرة تهدف إلى تعزيز تجربة السفر وتطوير الخدمات الرقمية في دولة الإمارات أتاحت إي آند الإمارات للزوار القادمين عبر مطاري أبوظبي الدولي والشارقة الدولي شريحة اتصال مجانية عند وصولهم إلى الدولة، لتعزيز التجارب الرقمية للزوار.

كما أَجْرَت إي آند الإمارات أول تجربة اتصال عبر تقنية الجيل السادس (6G) بترددات التيراهيرتز في منطقة الشرق الأوسط، بالتعاون مع جامعة نيويورك أبوظبي، محقِّقة سرعات نقل بيانات قياسية، كما قادت الشركة جهود تأسيس «مركز الإمارات للابتكار في تقنيات الجيل السادس»، وأول مختبرات وطنية موحَّدة لشبكات الجيلَيْن الخامس والسادس في الدولة، بالشراكة مع جامعتي خليفة وزايد، مما يرسِّخ مكانة دولة الإمارات بصفتها مساهماً رئيسيّاً في تطوير معايير الجيل السادس عالمياً.



محطة محورية

من جانبها، أكدت شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة دو، إن عام 2025 محطة مهمة ومحورية في مسيرة الشركة على العديد من الأصعدة التي يأتي في مقدمتها تعزيز جودة شبكات الاتصال، وتوسيع نطاق الربط الدولي حيث واصلت استثماراتها الاستراتيجية في تطوير الشبكات.

وحول نمو قاعدة المشتركين بخدمات الهاتف المتحرك في دو، قالت الشركة: واصلت شريحة مشتركي الدفع الآجل دورها كمحرّك رئيسي للنمو، مدعومة بعروض خدمات متميزة تستهدف فئات محددة من العملاء الأعلى قيمة، إضافة إلى الطلب القوي والمستمر من جانب قطاع الأعمال، وإطلاق الشركة لمجموعة متنوعة من عروض التجوال للمؤسسات، والطلب القوي على الأجهزة الذكية ولا سيما هاتف آيفون 17.

وأضافت: تسارع نمو شريحة الدفع المسبق بدعم من باقات قيّمة مصممة خصيصاً لمختلف فئات العملاء، واستمرار جاذبية عروض العلامة التجارية «ألو» بين فئة العمال ذوي الياقات الزرقاء، وتوسيع نطاق قنوات ومتاجر البيع بالتجزئة في مناطق جديدة، إلى جانب قوة النشاط السياحي في الدولة، والحملات الموسمية المستهدفة، بما في ذلك عرض باقات Flexi الذي أطلقته الشركة بمناسبة اليوم الوطني لدولة الإمارات.

ونوهت بأن هذه المبادرات مجتمعة تساهم في تمكين دو من تلبية احتياجات مختلف شرائح عملائها والحفاظ على زخم نمو المشتركين على مدار العام.