أجندة حافلة بالمؤتمرات والمعارض في أبوظبي خلال الربع الثاني

رشا طبيلة (أبوظبي)



تشهد أبوظبي خلال الربع الثاني من العام أجندة ثرية من الفعاليات والمعارض والمؤتمرات، تتضمن قطاعات متنوعة منها الترفيه والذكاء الاصطناعي والصناعة والصحة والتعليم والثقافة والدفاع والأمن والقطاع المالي، ومنها أحداث تُعقد لأول مرة في الإمارة.

وتستضيف وتنظم مجموعة أدنيك، إحدى شركات «مدن»، خلال النصف الأول من العام الجاري 192 فعالية متنوعة تشمل المعارض والمؤتمرات والفعاليات الخاصة، وذلك عبر مختلف مواقعها في دولة الإمارات، دعماً لمجموعة واسعة من القطاعات الحيوية والاستراتيجية، تشمل الرعاية الصحية، والتمويل، والتصنيع، والتكنولوجيا، إلى جانب الاستدامة والطاقة، والدفاع والأمن، والترفيه.

كما يشمل جدول الفعاليات معارض موجّهة للمستهلكين ومعارض رياضية وثقافية متنوعة، إضافة إلى فعاليات عامة وتجارية وخاصة تهدف إلى تعزيز التفاعل المجتمعي.

ويستعد مركز أدنيك أبوظبي لاستضافة موسم حافل يشمل 125 فعالية، فيما يحتضن مركز أدنيك العين 67 فعالية خلال النصف الأول من العام. كما يشهد هذا الموسم تنظيم 12 فعالية تُقام للمرة الأولى في منطقة الشرق الأوسط، من بينها معرض IAAPA الشرق الأوسط، والمؤتمر الإماراتي الدولي الأول للذكاء الاصطناعي، ومعرض M&I أبوظبي، ومؤتمر ومعرض منظمة الجمارك العالمية للتكنولوجيا 2026، ومعرض IBS مينا 2026، وغيرها من الفعاليات.



معرض للمدن الترفيهية

تستضيف أبوظبي للمرة الأولى معرض ومؤتمر IAAPA الشرق الأوسط 2026، في الفترة بين 31 مارس حتى 2 من أبريل، الحدث الأبرز عالمياً في قطاع المدن الترفيهية والجذب السياحي، ويجتمع صناعة الوجهات الترفيهية والأنشطة العائلية حول العالم في أبوظبي، حيث يستعرض أحدث الابتكارات في المدن الترفيهية، والمتنزهات المائية، ومراكز الترفيه العائلية، والمتاحف، وحدائق الحيوان، والأحياء المائية، والتجارب التفاعلية. ولأول مرة أيضاً، تستضيف أبوظبي معرض M&I أبوظبي بين 14 و16 أبريل المقبل، وهو يعد حدثاً عالمياً رفيع المستوى في قطاع الاجتماعات والحوافز والمؤتمرات والمعارض، ويُخصّص حصرياً لنخبة من أبرز صُنّاع القرار المؤثرين على مستوى العالم في هذا القطاع.



صحة ومال

وفي القطاع الصحي، تنطلق قمة أبوظبي لمستقبل الصحة بين 7 إلى 9 أبريل، ويدمج أسبوع أبوظبي العالمي للرعاية الصحية، والذي تطور الآن ليصبح قمة أبوظبي لمستقبل الصحة، رواد قطاع الصحة العالميين، والمبتكرين، والباحثين، وصنّاع السياسات؛ بهدف تعزيز التعاون والابتكار والاستثمار في قطاع الرعاية الصحية.

وينطلق معرض المال أبوظبي بين 8 إلى 9 من أبريل، ويجمع المستثمرين والمتداولين والمبتكرين في قطاع التكنولوجيا المالية والمؤسسات المالية لاستكشاف مستقبل المال. يستعرض الحدث أحدث التطورات في التداول عبر الإنترنت، والتكنولوجيا المالية، والمدفوعات الرقمية، و«البلوك تشين».

وبين 11 إلى 20 من أبريل، ينطلق معرض أبوظبي الدولي للكتاب، الذي يقدم سلسلة من المتحدثين المتميزين والموضوعات المتنوعة والجلسات المحفزة للتفكير، ويهدف الحدث إلى تعزيز حضوره العالمي من خلال محتوى ثقافي ومهني عالي الجودة، ويدعم المعرض التعاون بين قطاعات النشر الإقليمية والصناعات الإبداعية.



مهارات الإمارات

تنطلق المسابقة الوطنية لمهارات الإمارات بين 14 إلى 16 من أبريل المقبل، وتستعرض المسابقة مواهب الشباب الإماراتي الأكثر تميّزاً، حيث يتنافسون في مجالات تقنية ومهنية تتماشى مع المعايير الصناعية العالمية.

ويهدف الحدث إلى تعزيز التميّز وتطوير المهارات والاستعداد المهني، وتمكين المواهب الإماراتية لدعم النمو الاقتصادي وبناء القوى العاملة المستقبلية.

وبين 24 إلى 26 من أبريل المقبل، ينطلق معرض الشرق الأوسط للأفلام والقصّص المصورة، الذي يُعد أحد أكثر الأحداث المرتقبة في المنطقة، حيث يستعرض العلامات التجارية العالمية في الأفلام والتلفزيون والخيال العلمي والأنيمي والمانغا والقصص المصورة والمقتنيات وغيرها.

وينطلق مؤتمر الأمم المتحدة الخامس عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية بين 25 إلى 30 من أبريل المقبل، ويجمع المؤتمر، الذي يُقام تحت شعار «حماية الناس والكوكب، تحقيق أجندة 2030 في العصر الرقمي»، أصحاب المصلحة العالميين لتعزيز الجهود في منع الجريمة والعدالة الجنائية وسيادة القانون، ويتيح تبادل المعرفة، والحوار السياسي، والعمل التعاوني لبناء مجتمعات أكثر أمناً وعدلاً حول العالم.



صناعات المستقبل

وتنطلق الدورة الخامسة من معرض اصنع في الإمارات بين 4 إلى 7 من مايو المقبل، وهو بمثابة دعوة مفتوحة للمستثمرين والمبتكرين والمطوّرين للإسهام في استراتيجية الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة لدولة الإمارات، «مشروع 300 مليار» والاستفادة من العديد من المزايا والفرص الهائلة التي يوفّرها الاقتصاد الإماراتي، من خلال الاستثمار في صناعات المستقبل، والصناعات المتقدمة، وتصدير المنتجات الإماراتية إلى أسواق عالمية جديدة.

وكانت فعاليات الدورة الرابعة من منصة «اصنع الإمارات»، اختتمت بمشاريع صناعية تتجاوز قيمتها 11 مليار درهم، وأُقيمت على ما يصل إلى 68 ألف متر مربع من المساحات المخصّصة للمعارض وتجاوز عدد الحضور 122 ألف زائر ومشارك ما يمثّل أكثر من 20 ضعف عدد زوّار الدورة الثالثة.

وفي الفترة بين 11 و13 من مايو المقبل، ينطلق عالم الذكاء الاصطناعي أبوظبي، الذي يجمع قادة الذكاء الاصطناعي وصنّاع السياسات والخبراء لمناقشة التحديات وتسريع الابتكار. وفي 12 و13 مايو، يُفتتح المعرض الذي يشكّل امتداداً لفعالية عالم الذكاء الاصطناعي مستعرضاً أحدث ابتكارات الشركات العالمية والشركات الناشئة، وداعماً للتعاون بين القطاعات وتطبيقات الذكاء الاصطناعي. يُقام الحدث في مركز أبوظبي الوطني للمعارض.

وينطلق معرض IntraLogisteX أبوظبي بين 12 إلى 13 مايو المقبل، الذي مقدمي سلسلة التوريد والحلول اللوجستية الفعّالة مع الزوّار المشاركين في سلسلة التوريد ومحترفي التصنيع. يزور المعرض مجموعة من كبار مسؤولي المشتريات الذين ينتمون إلى نخبة من تجار التجزئة، والمصنعين، والمؤسسات المالكة للعلامات التجارية من مختلف الصناعات، التي تبحث عن الموردين الذين يمكنهم مساعدتهم في الوصول إلى عملائهم بطريقة أكثر كفاءة وفعالية.

وبين 13 إلى 14 مايو المقبل، ينطلق معرض «واجهة التعليم»، التي تجمع المؤسسات التعليمية والخبراء العالميون في المعرض لمناقشة التخصّصات الأكاديمية التي تتماشى مع المتطلبات المتغيرة لسوق العمل في أبوظبي ودولة الإمارات بكل عام، ويشكّل المعرض منصة لتبادل الأفكار لتعزيز جودة التعليم وضمان توافق المناهج مع الاحتياجات المستقبلية. ويُبرز المعرض دوره المحوري في تمكين المؤسسات التعليمية من تقديم برامج دراسية متجددة لتُُعدّّ الطلاب بشكل فعّال لمواجهة التحديات والفرص في عالم يشهد تطورات متسارعة.

ويُعقد لمؤتمر العالمي للمرافق بين 19 إلى 21 من مايو المقبل، الذي يجمع قادة القطاع لاستعراض أحدث التقنيات واستكشاف فرص الاستثمار. يركّز الحدث على دمج مصادر الطاقة المتجددة، وتعزيز مرونة الشبكات، وتحسين إدارة المياه، مما يسهم في تشكيل مستقبل مستدام وموثوق وشامل لقطاع المرافق حول العالم.

وبين 19 إلى 21 من مايو، ينطلق معرض IBS الشرق الأوسط، وهو المعرض التجاري الرائد في المنطقة في مجال المباني الذكية والبناء الرقمي. يجمع المعرض المهنيين في قطاع البناء، والمطورين، والمعماريين، والمهندسين، ومزوّدي التكنولوجيا لاستعراض أحدث الابتكارات في أتمتة المباني، والبناء الموفّر للطاقة، ونمذجة معلومات البناء (BIM) والتشغيل البيني، وإدارة المرافق، والبنية التحتية الذكية، ما يدفع مستقبل المباني المستدامة والذكية.

وينطلق أيضاً بين 19 إلى 21 من مايو، المعرض الدولي للأمن الوطني ودرء المخاطر «آيسنار»، الذي يُعد المنصة الأكثر ثقة في المنطقة التي تجمع مسؤولي الأمن الوطني والأمن السيبراني والمشترين وجميع أصحاب المصلحة في سلسلة التوريد من القطاعين العام والخاص، بهدف إجراء الأعمال التجارية، وتعزيز القيادة القطاعية، واستعراض الابتكار، ومناقشة المشاريع المستقبلية والتأثير عليها.