أبوظبي (الاتحاد)

أعلن «ويو بنك» عن تسجيل أداء مالي قوي خلال السنة المالية 2025، مدفوعاً باستمرار إقبال العملاء وتوسع منصته المصرفية الرقمية في مختلف أنحاء دولة الإمارات.

وسجل البنك في العام الثالث من العمليات التشغيلية إيرادات بلغت 1.245 مليار درهم بزيادة سنوية قدرها 55%، إلى جانب صافي أرباح بلغ 622 مليون درهم بارتفاع نسبته 57%.

وأصبح «ويو بنك» البنك الرئيس لعدد متزايد من الشركات والأفراد والعائلات في دولة الإمارات خلال العام، وهو ما انعكس في تسجيل المعدلات الأعلى في القطاع المصرفي الإماراتي على مؤشر صافي ترويج العملاء، الذي بلغ 75 نقطة لخدمات الأعمال و76 نقطة لخدمات الأفراد. ويتوافق هذا النجاح مع الجهود المستمرة للبنك في دعم عملائه وتعزيز التنمية الاقتصادية على المدى الطويل.

وبلغت الميزانية العمومية للبنك 61 مليار درهم حتى 31 ديسمبر 2025، مسجلة نمواً بنسبة 64% على أساس سنوي؛ في حين تجاوزت ودائع العملاء 57 مليار درهم بزيادة قدرها 66%.

ويعكس هذا النمو متانة نموذج أعمال ويو بنك وزيادة ثقة العملاء بخدماته، إضافة إلى الدعم الكبير من قبل مساهميه الاستراتيجيين، وهم «القابضة» (ADQ)، وألفا ظبي القابضة، وإي آند، وبنك أبوظبي الأول.

كما شهدت أنشطة الإقراض نمواً ملحوظاً مدفوعة بالإقبال على حلول تمويل سلاسل التوريد والقروض لأجل، إضافة إلى توسيع مجموعة التسهيلات الائتمانية للشركات الصغيرة والمتوسطة، مما يؤكد تطور ويو بنك إالى منصة مالية رقمية متكاملة تقدم خدمات مصرفية شاملة.

1.25 مليار درهم إيرادات «ويو بنك» خلال 2025

وفي هذا الإطار، قال منصور الملا رئيس مجلس الإدارة: «تؤكد هذه النتائج القوية التزامنا بتمكين الاقتصاد الرقمي في دولة الإمارات، ودعم طموحات الأفراد والشركات والمجتمعات في مختلف أنحاء الدولة، ويعكس نمو ويو مستوى الثقة التي اكتسبناها، مع اختيار عدد متزايد من العملاء للبنك كشريك مصرفي رئيس وإسناد جزء أكبر من حياتهم المالية إلينا. كما توفر قوة ميزانيتنا العمومية أساساً متيناً لمواصلة خدمة عملائنا والاستثمار في مستقبل يركز على تلبية احتياجاتهم المالية المتطورة».

واصل «ويو بنك» خلال عام 2025 تركيزه على قطاع الأعمال، ليصبح أحد البنوك الرائدة في خدمة واحدة من أكبر وأكثر قواعد الشركات تنوعاً في دولة الإمارات.

وواصل البنك تطوير قدراته لدعم الشركات في تحسين إدارة مواردها المالية وتسريع نموها، من خلال حلول ائتمانية تشمل تمويل سلاسل التوريد، وتمويل نقاط البيع، وبطاقات ائتمان الشركات الصغيرة والمتوسطة، إلى جانب التكامل العميق مع منصات المحاسبة والضرائب.

وفي عام 2025 وحده، قدمت منصة تمويل سلسلة التوريد الرقمية بالكامل لدى ويو بنك تمويلاتٍ بقيمة تتجاوز مليار درهم إماراتي. وبذلك، أصبح ويو بنك الشريك المصرفي الرئيس لأكثر من 120,000 شركة، انطلاقاً من هذا التركيز على حلول الإدارة المالية السلسة وأدوات الائتمان والنمو.

كما شهدت خدمة «ويو للأفراد» نمواً قوياً، حيث اختار أكثر من 270 ألف فرد «ويو» كبنكهم الأساسي، بالإضافة إلى ذلك، شكّلت العائلات محوراً رئيسياً في استراتيجية البنك خلال عام 2025، حيث أطلق ويو بنك خدمات «ويو للعائلة» في الربع الأخير من العام، وهي منصة مصرفية متكاملة لمساعدة العائلات على التخطيط المالي المشترك وإدارة إنفاقها وتنمية أموالها.

وتوفر هذه المنصة مستويات عالية من الشفافية، وتدعم اتخاذ القرارات المالية وتعميق التثقيف المالي، إضافة إلى شمولية إدارة الأموال داخل العائلة بحيث يشترك بها الأطفال وأفراد العائلة الممتدة. وخلال الأشهر الثلاثة الأولى فقط من إطلاقها، اعتمدت أكثر من 10,000 عائلة خدمات «ويو للعائلة» لتكون منصتهم الرئيسية لإدارة مواردهم المالية وزيادتها.

وعلى صعيد الأفراد، فقد عززت مبادرة تحويل الرواتب التي يقدمها ويو بنك نموذج تقاسم القيمة مع العملاء، مما شجّع حوالي 25% من العملاء على تحويل رواتبهم إلى منصة ويو.وواصل ويو بنك تطوير منصته التشغيلية لتحسين تجربة العملاء من خلال تسريع معالجة الطلبات، إلى جانب تعزيز قدرات الحوكمة لدعم التوسع الآمن والارتقاء بمستويات المرونة التشغيلية.

من جانبه، قال جاييش باتيل، الرئيس التنفيذي لدى ويو بنك: «فخورون بالإنجازات التي حققناها في عام 2025، خاصةً وأنها تؤكد مدى التزامنا بخدمة العملاء في قطاعي الخدمات المصرفية للأفراد والشركات، وتزويدهم بالتحليلات والحلول اللازمة لتمكينهم من تأمين الاستقرار المالي. واستناداً إلى نتائجنا المالية ومؤشر صافي نقاط الترويج، فقد نجحنا خلال ثلاث سنوات فقط في بناء أحد البنوك الرقمية الأكثر ربحية وموثوقية في المنطقة. ويسرنا أن نشهد إقبال مزيد من العملاء على ويو بنك ليكون الشريك المصرفي الرئيس في تعاملاتهم، لا سيما أن منصتنا الرقمية تتمتع بالمرونة اللازمة لمعالجة تحدياتهم المباشرة بالتوازي مع دعم تحقيق أهدافهم البعيدة، جنباً إلى جنب مع الميزانية العمومية الاستثنائية للبنك التي تمنحه القدرة على مواجهة التقلبات، مع مواصلة الاستثمار في تطوير المنتجات والخدمات اللازمة لدعم العملاء. وبهذه المناسبة، نتوجّه بالشكر الجزيل إلى عملائنا لاختيارهم ويو بنك، ونؤكد على التزامنا بدعم خططهم للنمو على المدى البعيد».