«الاقتصاد والسياحة» تستعرض فرص تعزيز نمو الشركات الناشئة

أبوظبي (الاتحاد)

نظّمت وزارة الاقتصاد والسياحة طاولة مستديرة عبر الاتصال المرئي تحت عنوان «تعزيز نمو الشركات الناشئة وتمكين منظومة ريادة الأعمال»، هدفت إلى توفير منصة حوارية لتبادل الرؤى والخبرات حول ممكنات بيئة ريادة الأعمال الإماراتية، ومناقشة الفرص المتاحة أمام الشركات الناشئة، لا سيما تلك التي تقودها رائدات الأعمال، بما يسهم في دعم نموها وتوسّعها في الأسواق المحلية والعالمية.

حضر الطاولة المستديرة سعادة بدرية الميدور، الوكيل المساعد لقطاع الخدمات المساندة في وزارة الاقتصاد والسياحة، إلى جانب ممثلين عن جهات وشركات وطنية والقطاع الخاص، من بينها: مصرف الإمارات للتنمية (EDB)، ومركز الشارقة لريادة الأعمال (شراع)، وشركة إي آند (e&)، وشركة دي إتش إل (DHL)، وشركة ماكس بايت (Maxbyte)، وشركة أكسيليرات ميا (Accelerate MEA).

وأكدت بدرية الميدور أن دولة الإمارات، انطلاقاً من رؤية قيادتها الرشيدة، تؤمن بأن قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال يشكّل محركاً رئيسياً لبناء اقتصاد المستقبل القائم على المعرفة والابتكار والتنوع والتنافسية، مشيرةً إلى أن هذا التوجه يعكس التزام الدولة الراسخ بتعزيز استدامة الاقتصاد الوطني ودعم تنوعه وتحفيز مسارات نموه المستدام.

وقالت: تواصل وزارة الاقتصاد والسياحة جهودها في تطوير منظومة تشريعية وتنظيمية متقدمة لدعم ريادة الأعمال الوطنية، وتعزيز التواصل الفعّال مع رائدات الأعمال، والاستماع للتحديات التي تواجههن، والعمل مع الشركاء على إيجاد حلول عملية وسريعة لها، إضافة إلى توفير خدمات متكاملة للدعم بما يشمل التسهيلات المالية والإدارية، وورش العمل، والبرامج التدريبية، والخدمات الاستشارية والفنية.

واستعرضت حزمة من المبادرات والمشاريع التي تنفذها وزارة الاقتصاد والسياحة لتمكين ريادة الأعمال النسائية، مع تسليط الضوء على البرامج الداعمة لتطوير مهارات رائدات الأعمال، لا سيما من خلال البرنامج الوطني للمشاريع الصغيرة والمتوسطة. كما تناولت الجهود المبذولة لتعزيز فرص وصول رائدات الأعمال إلى التمويل والأسواق، إلى جانب دعم الابتكار وبناء شراكات استراتيجية تسهم في توسيع نطاق أعمالهن وتعزيز تنافسيتهن على المستويين المحلي والعالمي.

وقدّم «مصرف الإمارات للتنمية» عرضاً حول أدوات التمويل المتاحة وآليات إتاحة رأس المال، والحلول العملية، التي تسهم في تسهيل وصول الشركات الناشئة إلى مصادر التمويل المختلفة. كما استعرض مركز الشارقة لريادة الأعمال (شراع) أبرز مبادراته الداعمة لمنظومة ريادة الأعمال، والبرامج المصممة لدعم نمو الشركات الناشئة وتعزيز بيئة الابتكار.

وتناولت الطاولة إجراءات بنك «الإمارات دبي الوطني» NBD لدعم رائدات الأعمال مثل الإعفاء من رسوم تأجيل القروض، وخدمة الشحن الدولي لتوصيل بطاقات الأعمال، وخصم 30% على رسوم خطابات الاعتماد والضمان.

وفي السياق نفسه، قدمت شركة «إي آند» (e&) عرضاً حول الحلول الرقمية المتقدمة التي توفّرها لدعم الشركات الناشئة، مع التركيز على تعزيز البنية التحتية الرقمية وتمكين الخدمات السوقية بما يدعم تسريع نمو هذه الشركات. كما استعرضت شركة «دي إتش إل» (DHL) الحلول اللوجستية الإقليمية والعالمية، إلى جانب البرامج والمبادرات التدريبية التي تسهم في رفع جاهزية الشركات الناشئة للتوسع في الأسواق الخارجية.

إلى ذلك، تضمنت الفعالية عرضاً من شركة «ماكس بايت» (Maxbyte) حول منهجيات بناء أنظمة نمو قائمة على البيانات والمؤشرات، مع التركيز على تمكين الشركات الناشئة من الانتقال من مرحلة النموذج الأولي إلى مراحل التوسع، وتحقيق نتائج قابلة للقياس من خلال تطبيق منهجيات تنفيذية قائمة على تحليل البيانات.

وقدمت شركة «أكسيليرات ميا» (Accelerate MEA)، عرضاً تناول استراتيجيات النمو في ظل التحديات السوقية المتغيرة، مع استعراض أفضل الممارسات التي تدعم استدامة الأعمال وتمكن الشركات من التوسع بكفاءة في بيئات تنافسية ومتسارعة.