«اقتصادية رأس الخيمة» تستقبل 10.7 ألف طلب إلكتروني خلال الربع الأول



رأس الخيمة (الاتحاد)

سجلت دائرة التنمية الاقتصادية في رأس الخيمة أداءً متميزاً في تقديم خدماتها الرقمية، حيث استقبلت 10,755 طلباً إلكترونياً خلال الربع الأول من العام الجاري، في إطار جهودها المستمرة لتعزيز التحول الرقمي وتسهيل رحلة المتعاملين.

وتنوعت الطلبات المقدمة عبر القنوات الإلكترونية بين تجديد الرخص التجارية، وإصدار رخص جديدة، بجانب طلبات تعديل الرخص، بما يعكس تنامي النشاط الاقتصادي في الإمارة وازدياد اعتماد مجتمع الأعمال على الحلول الذكية التي توفرها الدائرة.

وأكدت الدائرة أن نسبة إنجاز المتعاملين للخدمات الإلكترونية بلغت 100%، وهو ما يعكس كفاءة الأنظمة الرقمية المعتمدة، وسهولة الإجراءات التي تتيح إتمام المعاملات دون الحاجة إلى زيارة مراكز الخدمة.

ويأتي هذا الإنجاز في ظل توفير الدائرة 53 خدمة إلكترونية متكاملة، صُممت خصيصاً لتلبية احتياجات المستثمرين وأصحاب الأعمال، وتسهم في تسريع إنجاز المعاملات، وتعزيز بيئة الأعمال التنافسية في إمارة رأس الخيمة.

وأكدت عائشة عبيد العيان مدير إدارة الشؤون التجارية بالوكالة، حرص الدائرة على تطوير منظومة الخدمات الإلكترونية بشكل مستمر، بما يضمن تبسيط إجراءات التراخيص التجارية وتقديمها بسهولة ويسر، مشيرةً إلى أن هذه الجهود تأتي انسجاماً مع استراتيجية إمارة رأس الخيمة الرامية إلى تعزيز التحول الرقمي والارتقاء بجودة الخدمات الحكومية المقدمة لمجتمع الأعمال.

وتواصل الدائرة جهودها لتطوير خدماتها الرقمية ورفع كفاءتها، بما يتماشى مع توجهات حكومة دولة الإمارات نحو التحول الذكي، ويعزّز مكانة رأس الخيمة كوجهة جاذبة للاستثمار والأعمال.