اقتصاد

«اقتصادية رأس الخيمة» تستقبل 10.7 ألف طلب إلكتروني خلال الربع الأول

17 ابريل 2026 16:40

 
رأس الخيمة (الاتحاد)
سجلت دائرة التنمية الاقتصادية في رأس الخيمة أداءً متميزاً في تقديم خدماتها الرقمية، حيث استقبلت 10,755 طلباً إلكترونياً خلال الربع الأول من العام الجاري، في إطار جهودها المستمرة لتعزيز التحول الرقمي وتسهيل رحلة المتعاملين.
وتنوعت الطلبات المقدمة عبر القنوات الإلكترونية بين تجديد الرخص التجارية، وإصدار رخص جديدة، بجانب طلبات تعديل الرخص، بما يعكس تنامي النشاط الاقتصادي في الإمارة وازدياد اعتماد مجتمع الأعمال على الحلول الذكية التي توفرها الدائرة. 
وأكدت الدائرة أن نسبة إنجاز المتعاملين للخدمات الإلكترونية بلغت 100%، وهو ما يعكس كفاءة الأنظمة الرقمية المعتمدة، وسهولة الإجراءات التي تتيح إتمام المعاملات دون الحاجة إلى زيارة مراكز الخدمة. 
ويأتي هذا الإنجاز في ظل توفير الدائرة 53 خدمة إلكترونية متكاملة، صُممت خصيصاً لتلبية احتياجات المستثمرين وأصحاب الأعمال، وتسهم في تسريع إنجاز المعاملات، وتعزيز بيئة الأعمال التنافسية في إمارة رأس الخيمة. 
وأكدت عائشة عبيد العيان مدير إدارة الشؤون التجارية بالوكالة، حرص الدائرة على تطوير منظومة الخدمات الإلكترونية بشكل مستمر، بما يضمن تبسيط إجراءات التراخيص التجارية وتقديمها بسهولة ويسر، مشيرةً إلى أن هذه الجهود تأتي انسجاماً مع استراتيجية إمارة رأس الخيمة الرامية إلى تعزيز التحول الرقمي والارتقاء بجودة الخدمات الحكومية المقدمة لمجتمع الأعمال. 
وتواصل الدائرة جهودها لتطوير خدماتها الرقمية ورفع كفاءتها، بما يتماشى مع توجهات حكومة دولة الإمارات نحو التحول الذكي، ويعزّز مكانة رأس الخيمة كوجهة جاذبة للاستثمار والأعمال. 

أخبار ذات صلة
«اقتصادية رأس الخيمة» تعالج 347 شكوى لحماية المستهلك خلال الربع الأول
دائرة التنمية الاقتصادية في رأس الخيمة
آخر الأخبار
شرطة أبوظبي تحذّر من روابط وهمية في محركات البحث
علوم الدار
شرطة أبوظبي تحذّر من روابط وهمية تنتحل صفة جهات حكومية
اليوم 16:25
برعاية منصور بن زايد.. تكريم 34 فائزاً بالدورة الرابعة لجائزة الشيخ منصور بن زايد للتميز الزراعي
علوم الدار
برعاية منصور بن زايد.. تكريم 34 فائزاً بالدورة الرابعة لجائزة الشيخ منصور بن زايد للتميز الزراعي
اليوم 17:57
11 محاولة فاشلة ترسخ عقدة مبابي مع «الأبطال»
الرياضة
11 محاولة فاشلة ترسخ عقدة مبابي مع «الأبطال»
اليوم 17:45
أبوظبي
علوم الدار
ارتفاع درجات الحرارة غداً
اليوم 17:31
رومانيا ترصد مسيرة انتهكت مجالها الجوي
الأخبار العالمية
رومانيا: رصد مسيرة انتهكت مجالنا الجوي
اليوم 17:22
