اقتصاد

تعاون بين مؤسسة سعود بن صقر ومصرف رويا لدعم مجتمع الأعمال برأس الخيمة

تعاون بين مؤسسة سعود بن صقر ومصرف رويا لدعم مجتمع الأعمال برأس الخيمة
20 ابريل 2026 23:32

 
رأس الخيمة (الاتحاد)


أبرمت مؤسسة سعود بن صقر لتنمية مشاريع الشباب مذكرة تفاهم مع مصرف «رويا» أول مصرف إسلامي رقمي بالدولة؛ وذلك بهدف تعزيز الخدمات المصرفية لمجتمع الأعمال، بما يسهم في دعم توسع الشركات الأعضاء بالمؤسسة على المستوى المحلي في رأس الخيمة، وخارجياً على المستوى العالمي خلال الفترة المقبلة.
وبموجب مذكرة التفاهم، سيتعاون الطرفان لتقديم خدمات مصرفية متميزة ذات قيمة إضافية للشركات الأعضاء بمؤسسة سعود بن صقر لتنمية مشاريع الشباب ومجتمع الأعمال بشكل عام في إمارة رأس الخيمة، بما يسهم في تعزيز القدرات التنافسية للنمو والتوسع للشركات المحلية والعالمية العاملة في الإمارة على مستوى الأسواق المحلية والدولية.
ويقدم مصرف «رويا» في هذا الصدد حلولا تمويلية مُيسرة مع إطلاق برامج وخدمات مصرفية للأعمال، للشركات الصغيرة والمتوسط الراغبة في توسيع أعمالها بالأسواق العالمية، بالاعتماد على شبكة فروعه حول العالم، بالإضافة إلى تسهيل إجراءات فتح الحسابات المصرفية، للشركات متعددة الجنسيات وللشركات العالمية العاملة بالإمارة.
وقع مذكرة التفاهم عن مؤسسة سعود بن صقر لتنمية مشاريع الشباب، يوسف محمد إسماعيل رئيس اللجنة العليا للمؤسسة وعن مصرف «رويا» كريستوف كوستر رئيسه التنفيذي.
وأكد يوسف إسماعيل التزام المؤسسة بتعزيز مكانة رأس الخيمة مركزاً عالمياً للأعمال، وفتح آفاق جديدة لتوسع الشركات الصغيرة والمتوسطة، موضحاً أن هذه الشراكة ستسهم في توسيع نطاق المشاريع الصغيرة والمتوسطة في السوق وتسريع التحوّل الرقمي.
وأشار إلى أن مصرف «رويا» وبموجب هذه المذكرة سيقدم لأصحاب المشاريع برامج لتوسيع قاعدة عملائها، إلى جانب تعزيز قدرتها على المنافسة، وتحسين كفاءة عملياتها التشغيلية منوهاً بأن تلك الشراكة من شأنها فتح آفاق واسعة للنمو أمام المشاريع المحلية، بما ينسجم مع المستهدفات الطموحة لأجندة رأس الخيمة الاقتصادية.
من جانبه، أكد كريستوف كوستر أن هذا التعاون يُعد خطوة هامة في تعزيز العلاقات بين القطاع المصرفي والمؤسسات الداعمة لمشاريع الشباب، لدعم البيئة الاستثمارية في رأس الخيمة.

مؤسسة سعود بن صقر لتنمية مشاريع الشباب
