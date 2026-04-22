الأربعاء 22 ابريل 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

الدولار بأعلى مستوياته خلال أسبوع

22 ابريل 2026 08:25

استقر الدولار خلال التعاملات ⁠الآسيوية المبكرة اليوم، ودفع زيادة الطلب، العملة الأميركية التي تعتبر ملاذاً آمناً، إلى أعلى مستوى في أسبوع.

واستقر مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل مجموعة من ست عملات، عند 98.415 وهو أعلى مستوى منذ 13 أبريل الجاري.

ولم يطرأ تغير يذكر على ‌معظم العملات الأخرى، واستقر اليورو عند 1.1739 ⁠دولار، وسجل الدولار الأسترالي

0.7152 دولار، بينما استقر ​الدولار النيوزيلندي عند 0.5894 دولار.

وأمام ⁠الين، انخفض الدولار 0.1 بالمئة إلى 159.26 ين، بعد أن أظهرت بيانات في وقت ⁠سابق ارتفاع الصادرات اليابانية للشهر السابع على التوالي.

وبالنسبة للعملات المشفرة، ارتفعت عملة ⁠"بتكوين" 0.2 بالمئة إلى 75894.67 دولار، بينما زادت عملة "إيثر" بنفس النسبة إلى 2321.92 دولار.

المصدر: وام
الدولار
الدولار الأميركي
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©