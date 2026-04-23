6.4 مليار درهم أرباح «الإمارات دبي الوطني» للربع الأول 2026



دبي (الاتحاد) أعلن بنك الإمارات دبي الوطني عن تحقيق أرباح صافية خلال الربع الأول من العام 2026 بلغت 6.4 مليار درهم، بنمو نسبته 27% مقارنة بالربع السابق، فيما بلغت الأرباح قبل الضريبة 8.2 مليار درهم، بزيادة 6% مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق، مدعوماً بالنمو القوي في الميزانية العمومية، وهوامش الربح المرنة، والنمو القياسي في الدخل غير الممول، ما يتماشى مع بيئة التشغيل المرنة في دولة الإمارات العربية المتحدة.

ووفقاً للنتائج الفصلية التي أعلنها البنك واصلت الميزانية العمومية زخم نموها القوي لتتخطى حاجز 1.2 تريليون درهم، فيما ارتفع الإقراض بواقع 45 مليار درهم، بزيادة بنسبة 7% ليصل إلى 703 مليارات درهم في الربع الأول من عام 2026، مدعوماً بالنمو القوي في معظم القطاعات. وبحسب البيانات لا تزال الودائع تشكّل أحد عناصر القوة الأساسية لبنك الإمارات دبي الوطني، حيث نمت بمقدار 44 مليار درهم منذ بداية العام، بزيادة قدرها 6% لتصل إلى 830 مليار درهم.

وتواصل المجموعة نشاطها التشغيلي بمعدلات رأسمال رائدة في السوق، حيث بلغت نسبة الشق الأول من الأسهم العادية 14.2%، إلى جانب مركز سيولة قوي مدعوماً بنسبة تغطية للسيولة عند 141% في الربع الأول من عام 2026. كما واصل مصرف الإمارات الإسلامي زخم نموه القوي، حيث حقق أرباحاً قبل الضريبة بلغت 1 مليار درهم خلال الربع الأول من عام 2026.

وارتفع إجمالي الدخل بنسبة 21% مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق و13% مقارنة بالربع السابق ليصل إلى 14.4 مليار درهم، مدعوماً بالنمو القوي في الأصول والنمو القياسي في الدخل غير الممول.كما ارتفعت الأرباح التشغيلية قبل مخصصات انخفاض القيمة بنسبة 24% مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق و16% مقارنة بالربع السابق لتصل إلى 10.2 مليار درهم، مما يعكس قوة نمو الدخل والنهج المنضبط للتكاليف.

وبلغت مخصّصات انخفاض القيمة 0.8 مليار درهم، ويعود السبب الرئيسي في ذلك إلى النهج التحوطي في تكوين المخصصات لدى دينيزبنك وبنك الإمارات دبي الوطني، والتي قابلها جزئياً عمليات التحصيل الكبيرة في بداية هذا العام، فيما تحسّن معدل القروض المتعثرة إلى 2.3%، نتيجة الحفاظ المستمر على مستوى جودة محفظة القروض.

واستكملت مجموعة الإمارات دبي الوطني بنجاح صفقة تمويل طويل الأجل بقيمة 2.25 مليار دولار أميركي، وتُعد هذه من أكبر عمليات الاقتراض المجمّع في دول مجلس التعاون الخليجي. وقام بنك الإمارات دبي الوطني بهيكلة وتنفيذ تسهيلات تمويلية خضراء لصالح شركة الخليج العربي للصناعات الحديدية، دعماً لتوسع إنتاج الصلب منخفض الكربون في دولة الإمارات العربية المتحدة.

أنجز بنك الإمارات دبي الوطني عملية إصدار قياسية للسندات الزرقاء الخضراء ثنائية الشريحة، والذي يُعد الأكبر من نوعه تصدره مؤسسة مالية على مستوى العالم، وتبلغ قيمة الإصدار 300 مليون دولار أميركي للسندات الزرقاء و700 مليون دولار للسندات الخضراء.

وقال هشام عبدالله القاسم، نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لمجموعة بنك الإمارات دبي الوطني: «لقد أظهرت دولة الإمارات العربية المتحدة مجدداً مرونة استثنائية وبعد نظر استراتيجياً، وذلك من خلال الإجراءات الاستباقية السريعة والحاسمة التي اتخذتها القيادة الرشيدة ومصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، والتي أسهمت في دعم مستويات السيولة والحفاظ على الاستقرار المالي. إننا على ثقة تامة بقيادتنا الرشيدة في دولة الإمارات العربية المتحدة، وقوة الاقتصاد الإماراتي، وقدرتنا في بنك الإمارات دبي الوطني على مواصلة تحقيق أداء قوي ومستدام يعود بالنفع على مساهمينا وعملائنا».

وقال شاين نيلسون، الرئيس التنفيذي للمجموعة:«حقق بنك الإمارات دبي الوطني ارتفاعاً في الدخل بنسبة 21% مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق ليبلغ 14.4 مليار درهم، مدعوماً بنمو قوي في القروض وتحقيق نمو قياسي في الدخل غير الممول. تواصل استثماراتنا الاستراتيجية في حضورنا الإقليمي، ومبادرات التحول الرقمي، وتقنيات الذكاء الاصطناعي التوليدي لعب دور حاسم في دعم النمو القوي في الدخل، مما عوّض تأثير انخفاض أسعار الفائدة.

من جهته قال باتريك ساليفان، المسؤول الرئيسي للشؤون المالية للمجموعة: استهل بنك الإمارات دبي الوطني هذه المرحلة من المشهد الجيوسياسي الذي يشهد حالة من عدم اليقين من موقع قوة، مستنداً إلى قاعدة رأسمال صلبة للغاية، وسيولة قوية، ونموذج أعمال متنوع يواصل دعم النمو وتحقيق أداء مالي استثنائي. اتبعت الإدارة نهجاً تحوّطياً فيما يتعلق بالمخصصات لدى كل من دينيزبنك وبنك الإمارات دبي الوطني.