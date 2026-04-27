"نخيل" تُرسي عقدين بقيمة 3.5 مليار درهم لبناء 544 فيلا في "نخلة جبل علي"

أعلنت "نخيل"، التابعة لـ"دبي القابضة للعقارات"، عن ترسية عقدين بقيمة تتجاوز 3.5 مليار درهم على شركتي "جينكو للمقاولات العامة" واتحاد الهندسة الإنشائية "يونك" لبناء 544 فيلا في مشروع "نخلة جبل علي"، ما يمثل مرحلة مهمة في تنفيذ أحد أهم المشاريع التطويرية على الواجهة البحرية في دبي.

وبموجب العقدين، ستقوم شركة "جينكو" ببناء 354 فيلا في مناطق السعفات من "A" إلى "D"، بينما ستقوم شركة "يونك" بتنفيذ 190 فيلا في السعفتين "E" و"F"، وأنه من المقرر بدء أعمال البناء خلال الربع الحالي من العام الجاري، على أن يتم الانتهاء منها خلال الربع الرابع من عام 2028.

وقال خالد المالك، الرئيس التنفيذي لشركة "دبي القابضة للعقارات"، إن ترسية هذين العقدين تمثل خطوة مهمة في تنفيذ مشروع "نخلة جبل علي"، حيث تشهد أعمال البناء حالياً تقدماً ملحوظاً في عدة سعفات، ومع استمرار هذا الزخم، يعد المشروع أحد أهم المشاريع التوسعية التي تشهدها دبي على ساحلها الحضري خلال جيل كامل، وسيلعب دوراً محورياً في دعم نمو الإمارة على المدى الطويل، وتعزيز جاذبيتها العالمية كوجهة مثالية للعيش والاستثمار والسياحة.

من جانبه، أكد غياث محمد غياث، مؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة "جينكو للمقاولات العامة"، الالتزام بإنجاز المشروع وفقاً لأعلى المعايير.

بدوره، أكد المهندس عبدالحليم موحد، رئيس مجلس إدارة شركة تمثل اتحاد الهندسة الإنشائية - يونك، الالتزام بالشراكة الاستراتيجية مع نخيل، ومواصلة العمل جنباً إلى جنب نحو تحقيق المزيد من النجاحات والإنجازات المستقبلية.

ويشكل مشروع "نخلة جبل علي" جزءاً أساسياً من التوسع الحضري المستقبلي لدبي، حيث يساهم في تطور الساحل الجنوبي للإمارة وتعزيز رؤيتها طويلة المدى لبناء مجمعات ساحلية مستدامة وعالية الجودة.

وتشكل الفلل الجديدة التي سيتم بناؤها جزءاً من مجموعة أوسع تضم 10 أنماط معمارية، فيما تأتي ترسية هذين العقدين نتيجة للتقدم المستمر في مشروع "نخلة جبل علي" بما يتماشى مع أهداف "خطة دبي الحضرية 2040" وأجندة دبي الاقتصادية "D33".