«توازن» يستعرض ممكنات تنظيمية وحلولاً صناعية في «اصنع في الإمارات 2026»



يستعرض مجلس التوازن للتمكين الدفاعي «توازن»، خلال مشاركته في منصة «اصنع في الإمارات 2026»، حزمة من الممكنات التنظيمية والحلول الصناعية، إلى جانب مبادرات داعمة لتطوير منظومة الصناعات الدفاعية الوطنية.ويُسلّط المجلس الضوء على دوره في تطوير الأطر التنظيمية والمعايير والإشراف على منظومة المطابقة والامتثال، إضافة إلى دعم المناطق الصناعية المتخصصة، وتمكين التصنيع الدفاعي، وتعزيز التوطين وسلاسل الإمداد والتصدير.

كما يستعرض برامج دعم ريادة الأعمال للشركات الوطنية الناشئة، وجهوده في البحث والتطوير عبر بناء شراكات مع الجهات الحكومية والصناعية والأكاديمية، إلى جانب تطوير منصة رقمية لمنتجات الدفاع الوطنية مدعومة بالذكاء الاصطناعي لتعزيز حضورها عالمياً.

وأكد الدكتور ناصر حميد النعيمي، الأمين العام للمجلس، أن المشاركة تعكس دور «توازن» في تعزيز تكامل المنظومة الصناعية الدفاعية وتسريع تبنّي التقنيات المتقدمة، فيما أشار سعادة خليفة عيادة الهاملي، المدير التنفيذي لقطاع الإستراتيجية والشؤون التنفيذية بالمجلس، إلى أن الحدث يشكّل منصة لإطلاق شراكات استراتيجية تدعم الجاهزية الصناعية ونقل المعرفة.

ويشارك المجلس في جلسات حوارية ضمن البرنامج المصاحب للحدث، لبحث قضايا الأمن الصناعي وتطور صناعات الدفاع والطيران ومتطلبات الاعتماد والتصنيع المتقدم.