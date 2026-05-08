مستشار النمسا يزور «أدنوك» و«اصنع في الإمارات» لتعزيز التعاون في قطاعي الطاقة والصناعة

8 مايو 2026 17:04

 

أبوظبي (وام)
زار معالي كريستيان شتوكر، مستشار جمهورية النمسا، أمس الأول المقر الرئيس لأدنوك كما زار منصة «اصنع في الإمارات»، حيث التقى معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لـ «أدنوك» ومجموعة شركاتها، رئيس مجلس إدارة «مصدر»، ورئيس مجلس الإدارة التنفيذي لشركة «XRG»، وذلك ضمن الزيارة الرسمية التي يقوم بها المستشار النمساوي إلى دولة الإمارات.

 


وتناول النقاش سبل تعزيز العلاقات الثنائية والتعاون في مجالات الطاقة والتكنولوجيا المتقدمة والصناعة.
تأتي الزيارة بعد إتمام الصفقات التي أبرمتها «XRG» ذراع الاستثمار الدولي في قطاع الطاقة المملوكة لـ «أدنوك» مع شركة «أو إم في أكتينجيسيلشافت» («أو إم في»)، لتأسيس «بروج الدولية»، من خلال اندماج شركتَي «بروج» و«بورياليس» والاستحواذ على شركة «نوفا للكيماويات»، لتصبح «بروج الدولية» شركة رائدة متخصصة في مجال البولي أوليفينات على مستوى العالم.

 

وتعد النمسا من الشركاء الأوروبيين الاستراتيجيين المهمين لأدنوك، استناداً إلى التنسيق الكبير وطويل الأمد في مجال الاستثمارات الرأسمالية والتكامل الوثيق بين الجانبين وذلك من خلال شركة «أو إم في».
وعلى مدار السنوات الـ 25 الماضية، استثمرت «أدنوك» 33 مليار درهم (9 مليارات دولار) في قطاعات الطاقة والوقود والكيماويات في النمسا، بما ساهم في دعم ما يصل إلى 25 ألف وظيفة في البلاد.
وتمتلك «أدنوك» حالياً حصة تبلغ 24.9% في «أو إم في»، حيث من المخطط أن يتم نقلها إلى «XRG»، بعد الحصول على الموافقات التنظيمية والمؤسسية المعتادة ذات الصلة.

 

