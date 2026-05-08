«الاتحاد للطيران» توقع 3 اتفاقيات لتعزيز سلاسل الإمداد والشحن في الدولة

أبوظبي (الاتحاد)

وقّعت الاتحاد للطيران ثلاث اتفاقيات لسلاسل الإمداد في منصة «اصنع في الإمارات 2026»، مما يعزز شراكاتها مع الهيئات الحكومية والصناعية لتنمية قطاع الشحن في دولة الإمارات العربية المتحدة، والمشتريات المحلية، وتقدّم الشركات الصغيرة والمتوسطة.

وتحقّق الاتحاد للطيران إيرادات سنوية من صادرات الخدمات بقيمة 29 مليار درهم من خلال عملياتها العالمية، وتساهم بأكثر من 130 مليار درهم في الاقتصاد الإماراتي عبر قطاعات السياحة والتجارة وسلاسل التوريد والتوظيف.

وأكدت الاتحاد للطيران مواصلة تعزيز دورها كمسهم رئيس في اقتصاد دولة الإمارات من خلال شراكات في مجالات التجارة والسياحة والشحن والصناعة، بفضل أكثر من 13 ألف موظف في دولة الإمارات وشبكة عالمية تغطي أكثر من 100 وجهة.

ووقعت الاتحاد الاتفاقية الأولى اتفاقية خدمات النقل الجوي العالمية بين الاتحاد للشحن ومجموعة إيدج.

وبموجب الاتفاقية، ستعمل إيدج على توحيد عمليات الشحن الجوي عبر محفظتها التي تضم 35 شركة من خلال شبكة الاتحاد للشحن، مما يعزز القدرات اللوجستية المحلية ويدعم التوسع العالمي لها.

في عام 2025، تعاملت شركة الاتحاد للشحن مع بضائع بقيمة تزيد عن 120 مليار درهم، رابطة بذلك الصناعة الإماراتية بسلاسل الإمداد العالمية عبر قطاعات تشمل التكنولوجيا والأدوية والمواد سريعة التلف.

ووقعت الاتحاد للطيران اتفاقيتين إضافيتين، تجدد الأولى منهما مشاركة الاتحاد في برنامج القيمة المحلية لدولة الإمارات مع وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، بينما تجمع الثانية الاتحاد في شراكة مع صندوق خليفة لتنمية المشاريع لمواصلة دعم برنامج أبوظبي للشركات الصغيرة والمتوسطة.

وتدعم اتفاقية صندوق خليفة الشركات الإماراتية في مراحل نموها لتطوير القدرات اللازمة للمنافسة على فرص سلسلة الإمداد لشركة الاتحاد للطيران، والوفاء بمعايير صناعة الطيران.

وتعزز الاتفاقيات مساهمة الاتحاد للطيران في البيئة الصناعية والاقتصادية لدولة الإمارات، فمن خلال برنامجها الوطني للمحتوى المحلي، خصصت الاتحاد للطيران 8.3 مليار درهم للموردين الحاصلين على شهادة القيمة المحلية المضافة في عام 2025، ما أتاح التعاون مع أكثر من 1200 شركة حاصلة على هذه الشهادة في مختلف مراحل سلسلة الإمداد، بما في ذلك نحو 900 شركة صغيرة ومتوسطة، كما قامت الشركة بإزالة العوائق الهيكلية أمام الشركات الصغيرة، بما في ذلك رسوم التسجيل ومتطلبات الضمانات.

وقال أنطونوالدو نيفيس، الرئيس التنفيذي للاتحاد للطيران، إن الاتحاد للطيران تعد أكبر مُصدّر للخدمات في أبوظبي، حيث تقدم خدمات الطيران والخدمات اللوجستية إلى الأسواق حول العالم، ويسهم ذلك في خلق قيمة اقتصادية حقيقية في دولة الإمارات، من خلال دعم الوظائف والتجارة والسياحة والنمو الصناعي.

وأضاف: تعزز الاتفاقيات هذا الأثر بشكل أكبر من خلال تقوية الشراكات المحلية، وتوسيع قدرات سلسلة الإمداد، وخلق فرص جديدة لشركات الإمارات للنمو على الصعيد الدولي.