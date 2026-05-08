الجمعة 8 مايو 2026 أبوظبي الإمارات
عدد اليوم
460 منشأة صناعية في عجمان خلال الربع الأول من 2026

8 مايو 2026 17:23


عجمان (الاتحاد)
أكد محمد الجناحي المدير التنفيذي لقطاع خدمات دعم الأعضاء في غرفة عجمان، أنّ عدد المنشآت الصناعية المسجلة في الإمارة بلغ 460 منشأة خلال الربع الأول من عام 2026.
وأوضح، أنّ القطاع الصناعي في عجمان يتسم بالزخم والتنوع، مدعوماً بتوافر فرص استثمارية واعدة، في ظل ما تتمتع به الإمارة من بنية تحتية متطورة وموقع استراتيجي وتسهيلات داعمة للاستثمار، إلى جانب جهود الغرفة المستمرة في دعم المنشآت الصناعية وتعزيز تنافسيتها.
واختتمت غرفة عجمان مشاركتها في منصة اصنع في الإمارات، ضمن جناح حكومة عجمان، بعقد سلسلة من اللقاءات الثنائية المثمرة مع الجهات الحكومية والخاصة والمستثمرين، بهدف بحث آفاق التعاون المشترك وتعزيز الشراكات الاستراتيجية، إلى جانب الترويج للمقومات الصناعية والتنافسية التي تتمتع بها إمارة عجمان واستعراض الفرص الاستثمارية الواعدة في القطاع الصناعي بالإمارة.
وأشار المدير التنفيذي لقطاع خدمات دعم الأعضاء في غرفة عجمان، إلى أن حرصت خلال فعاليات «اصنع في الإمارات» على عقد لقاءات مباشرة مع أصحاب القرار وقادة الأعمال والمستثمرين، بهدف الترويج للقطاعات الصناعية الرئيسة في الإمارة، لا سيما قطاعات الصناعات الغذائية، والمنتجات الصحية، والمنتجات الزراعية، إلى جانب قطاع التكرير والكيماويات والبتروكيماويات، بما يعزز جذب الاستثمارات ويفتح آفاقاً جديدة للتوسع والوصول إلى الأسواق الخارجية.
وقالت جميلة النعيمي مدير إدارة علاقات ودعم الأعضاء، إن غرفة عجمان تسعى إلى تنويع مشاركاتها في المعارض والمنصات الدولية بمشاركة أعضائها من منشآت القطاع الخاص، بهدف الترويج لمنتجات وخدمات الأعضاء، وتعزيز حضورهم في الأسواق الإقليمية والعالمية، وبناء شراكات نوعية تسهم في دعم نمو الأعمال ورفع تنافسية القطاع الخاص في الإمارة.

 

