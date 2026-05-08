الجمعة 8 مايو 2026 أبوظبي الإمارات
اقتصاد

المختبر البيئي التابع لـ«الرقابة النووية» يحصل على شهادة الأيزو

8 مايو 2026 17:25


أبوظبي (الاتحاد)
حصلت الهيئة الاتحادية للرقابة النووية على شهادة الأيزو (ISO/IEC 17025:2017) لمساهمات المختبر البيئي التابع لها، والذي جاء تأكيداً لتوافق المختبر مع أفضل الممارسات العالمية في الجودة والدقة والكفاءة التقنية.
ومنحت وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة هذا الاعتماد خلال فعاليات «اصنع في الإمارات»، تأكيداً على كفاءة المختبر وقدرته على تقديم نتائج اختبارات دقيقة وموثوقة وفق أعلى المعايير المعتمدة. ويعزز هذا الاعتماد ثقة الشركاء الوطنيين والدوليين في قدرات المختبر، ويدعم مكانته كمركز وطني مرجعي موثوق في مجال الاختبارات والدراسات البيئية الإشعاعية.
تأسس المختبر البيئي عام 2015 في جامعة زايد بأبوظبي، ويؤدي دوراً محورياً في رصد مستويات النشاط الإشعاعي في الأغذية والعينات البيئية، دعماً لالتزام دولة الإمارات بتعزيز قدراتها الوطنية في مجال الرصد البيئي الإشعاعي، وتحقيقاً لأهداف الهيئة في حماية الجمهور والبيئة.
كما يسلط اعتماد ISO/IEC 17025 الضوء على كفاءة أنظمة إدارة الجودة في المختبر، ودقة منهجيات الاختبار المتبعة، والتزامه بالتطوير والتحسين المستمر. ويضمن هذا الاعتماد توافق نتائج الاختبارات مع المعايير الدولية المعتمدة، بما يدعم اتخاذ القرارات المستندة إلى المعرفة ويعزز الشفافية في جهود حماية البيئة.
وقالت عايدة الشحي، مدير الأمان الإشعاعي في الهيئة: يجسد هذا الإنجاز التزامنا بتطبيق أفضل الممارسات الدولية والمحافظة على أعلى معايير الجودة في الأعمال والأنشطة المختبرية، كما يعزز قدرتنا على توفير بيانات موثوقة تدعم جهود حماية الجمهور والبيئة في دولة الإمارات.
ومن خلال حصولها على شهادة الأيزو ISO/IEC 17025، تؤكد الهيئة ريادتها في مجالي الرقابة والرصد البيئي، تماشياًُ مع توجهات الدولة نحو تعزيز الجودة والابتكار والاستدامة.
 

الهيئة الاتحادية للرقابة النووية
