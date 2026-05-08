«نانو كاربون إكس» تؤسس مصنعاً لإنتاج الغرافين في «كيزاد»



أبوظبي (الاتحاد)

وقّعت شركة «نانو كاربون إكس»، وهي شركة مواد متطورة مقرها دولة الإمارات وتابعة لشركة «ذا نانو كومباني»، اتفاقية تصنيع استراتيجية مع شركة «غرافين ستار» لإنشاء مصنع إنتاج غرافين محلي بالكامل في الدولة، والتي تستخدم في صناعات متقدمة، مثل الإلكترونيات، الطاقة والبطاريات، الطيران والسيارات، مواد البناء المتطورة.

وتم توقيع الاتفاقية على هامش فعاليات الدورة الخامسة من منصة «اصنع في الإمارات 2026».

وتمنح الاتفاقية شركة «نانو كاربون إكس» ترخيصاً حصرياً لإنتاج تقنية الغرافين الحاصلة على براءة اختراع من شركة غرافين ستار. ويمثل ذلك خطوة متقدمة نحو بناء قدرات سيادية لتصنيع المواد النانوية داخل الدولة.

وستقوم شركة «نانو كاربون إكس» بإنشاء مصنع في «كيزاد» بطاقة إنتاجية تصل إلى 960 طناً سنوياً. وقد صُمم المصنع ليكون قابلاً للتوسع لتلبية الطلب المتنامي بهدف تسريع وتيرة النمو وزيادة الطاقة الإنتاجية عبر شراكات استراتيجية مؤثرة، واتفاقيات الاستحواذ الصناعي، وترسيخ علاقات تعاون طويلة الأمد مع الجهات المحلية الرائدة. وسيخدم الإنتاج أربعة قطاعات ذات أولوية في اقتصاد دولة الإمارات، وهي: الدهانات والطلاءات، والخرسانة والبناء، والبوليمرات، والبطاريات وتخزين الطاقة.

وأكد أسامة أمير فضل، وكيل الوزارة المساعد لقطاع المسرعات الصناعية في وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، أن هذه الجهود تعكس توجه دولة الإمارات وتعزيز القدرات التصنيعية المتقدمة محلياً يمثل أحد الأهداف الرئيسية للاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، وتحويلها إلى نتائج ملموسة تعزز النمو الصناعي الوطني.

وأضاف: تمثل الاتفاقية الموقعة بين الشركتين خطوة نوعية في تعزيز توطين التكنولوجيا المتقدمة وربطها بالتصنيع وستساهم في زيادة الطاقة الإنتاجية للمصانع في الدولة، خاصة في مواد عالية القيمة بما يعزز مرونة سلاسل الإمداد وتقليل الاعتماد على المصادر الخارجية، بما يلبي متطلبات الأسواق المحلية، ويفتح المجال أمام خلق فرص عمل جديدة، وبناء خبرات وطنية، ودعم الصناعات التحويلية من خلال توفير مواد متقدمة منتجة محلياً.

من جانبه، قال أنور نسيبة، رئيس مجلس إدارة «ذا نانو كومباني»: تمثل الاتفاقية لحظة انتقال لشركة «نانو كاربون إكس» من مرحلة التطوير إلى مرحلة الإنتاج، لقد استثمرنا في شريك تقني عالمي المستوى يمتلك تقنية حاصلة على براءات اختراع، وحددنا موقع مصنعنا الجديد في أبوظبي، وخططنا لزيادة طاقتنا الإنتاجية إلى أربعة خطوط إنتاج، والتزمنا بتسليم أول شحنة بحلول الربع الثاني من العام 2027.

وأضاف: أنشأنا حول هذه المنشأة منظومة متكاملة من الشركاء الصناعيين المستعدين لدمج الغرافين في منتجاتهم وسلاسل الإمداد الخاصة بهم في قطاعات الدهانات، والخرسانة، والبوليمرات والبطاريات. إن دولة الإمارات تمتلك كافة المقومات اللازمة لتصبح مركزاً عالمياً لتصنيع المواد النانوية، التي تشمل الموقع الاستراتيجي، والبنية التحتية الصناعية المتطورة، والدعم الحكومي، ورؤية وطنية واضحة لبناء صناعات متقدمة. واليوم، نحول هذه الأفضلية إلى منشأة إنتاج فعلية».

بدورها قالت مارينا ستاركوفا، الرئيسة التنفيذية لشركة غرافين ستار: إن دولة الإمارات توفر بيئة داعمة فريدة للتصنيع المتقدم، ونحن على ثقة بأن هذا المصنع سيشكل نموذجاً لكيفية إنتاج الغرافين بكفاءة واستدامة. وتعكس هذه الرخصة الحصرية إيماننا بأن «نانو كاربون إكس» هي الشريك الأمثل لتحقيق الإمكانات الصناعية الكاملة لهذه التقنية».