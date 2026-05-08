اقتصاد

«أبوظبي للاستثمار» يوقع شراكات استراتيجية لتعزيز النمو الصناعي والابتكار

8 مايو 2026 20:33


أبوظبي (الاتحاد)
وقع مكتب أبوظبي للاستثمار خلال فعاليات منصة «اصنع في الإمارات 2026»، عدداً من الشراكات الاستراتيجية مع جهات حكومية وشركات محلية وعالمية في إطار جهوده لتعزيز النمو الصناعي ودعم الابتكار وترسيخ مكانة أبوظبي مركزاً إقليمياً وعالمياً للصناعات المتقدمة.
وشملت الاتفاقيات دعم شركة «سامفاردانا مذرصن إنترناشيونال» المحدودة لتأسيس منشأة صناعية متكاملة واسعة النطاق في مدينة خليفة الاقتصادية «كيزاد» بما ينسجم مع استراتيجية أبوظبي لقطاع السيارات والصناعات المتقدمة ويسهم في تعزيز القدرات التصنيعية المحلية وتطوير سلاسل الإمداد، وتمكين الكفاءات الوطنية، ودعم مكانة الإمارة مركزاً للتصنيع والتصدير.
كما وقع المكتب شراكة مع وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة لتعزيز المواءمة الاستراتيجية ودعم حضور «الحملة الوطنية لدعم المنتجات الإماراتية» بما يسهم في رفع تنافسية المصنعين الإماراتيين، وزيادة تكاملهم ضمن منصات مكتب أبوظبي للاستثمار وتعزيز مشاركتهم في الفعاليات الصناعية الرئيسية، وفي مقدمتها منصة «اصنع في الإمارات».
وفي مجال الابتكار والبحث العلمي، وقع مكتب أبوظبي للاستثمار شراكة مع جامعة خليفة وشركة جامعة خليفة للمشاريع لدعم الابتكار وتسويق التكنولوجيا وتطوير مجمعات «اقتصاد الصقر» في أبوظبي، من خلال التركيز على البحوث التطبيقية وتنمية الكفاءات والتعاون مع القطاع الصناعي ودعم مسارات تسويق التقنيات والشركات الناشئة والمنبثقة.
كما وقع المكتب شراكة مع جامعة نيويورك أبوظبي لتعزيز التكامل بين القطاع الصناعي والمؤسسات الأكاديمية في مجالات البحوث التطبيقية والابتكار وتنمية الكفاءات عبر إطار منظم للتعاون يركز على تحويل الأبحاث إلى تطبيقات عملية وتبادل المعرفة، وإطلاق مبادرات مشتركة تتماشى مع أولويات التنمية الاقتصادية والصناعية في أبوظبي.
وفي سياق دعم المكتب للتوسع الصناعي، أعلنت مجموعة «إم تي» مواصلة تنفيذ المرحلة الثالثة من توسعتها في أبوظبي بما يسهم في زيادة الطاقة التصنيعية، وتعزيز الأتمتة والابتكار، وتقوية سلاسل الإمداد المحلية ورفع جاهزية التصدير دعماً للنمو الصناعي المستدام في الإمارة.
كما كشفت شركة «براندز» للمعدات الكهربائية - فرع الصناعات عن خططها لتأسيس منشأة صناعية جديدة في أبوظبي متخصصة في تصنيع أنظمة التحكم بتوزيع الطاقة الكهربائية ولوحات الجهد المنخفض بما يعزز القدرات التصنيعية المحلية في قطاعي الطاقة والبنية التحتية.
وفي قطاع التنقل الجوي المتقدم، وقع مكتب أبوظبي للاستثمار شراكة مع الهيئة العامة للطيران المدني ومركز النقل المتكامل لدعم تطوير منظومة التنقل الجوي المتقدم في دولة الإمارات، من خلال تعزيز قدرات الاعتماد وصلاحية الطيران، وتمكين الأطر التنظيمية للطيران من الجيل المقبل، وتطوير قدرات التصميم والتصنيع، بما يدعم ترسيخ مكانة أبوظبي ومنطقة العين مركزاً عالمياً للابتكار والتصنيع المتقدم في قطاع الطيران.
 
 
 

