الجمعة 8 مايو 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

مايكروسوفت: الإمارات الأولى عالمياً على مؤشر تبني الذكاء الاصطناعي

الذكاء الاصطناعي
8 مايو 2026 21:08

 

دبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
أحمد المهيري: تسريع التحوّل لنماذج العمل الحكومي الذكي
تطوير ذكاء اصطناعي يتنبأ باستجابات الجهاز المناعي


واصلت دولة الإمارات ترسيخ مكانتها العالمية في تبنّي تقنيات الذكاء الاصطناعي، إذ حلّت في المركز الأول عالمياً بنسبة بلغت 70.1% بين السكان في سن العمل خلال الربع الأول من عام 2026، بحسب تقرير انتشار الذكاء الاصطناعي للربع الأول من عام 2026، الصادر عن مايكروسوفت.
وأشار التقرير إلى أن معدل تبنّي الذكاء الاصطناعي في دولة الإمارات ارتفع تدريجياً من 59.4% إلى 64% ثم إلى 70.1% في أحدث النتائج، ما يجعلها أول اقتصاد في العالم يتجاوز حاجز 70%، في حين لا تزال أجزاء كبيرة من العالم دون عتبة الـ10%. 
أظهر التقرير إلى أن استخدام الذكاء الاصطناعي أصبح أكثر اندماجاً في أساليب العمل والتعلّم في مختلف أنحاء الدولة، مدعوماً بأسس مصممة لتعزيز المرونة واستمرارية العمليات والنموّ المسؤول. 
ويعكس الإنجاز مكانة الدولة بين الاقتصادات الأكثر تقدماً عالمياً، ويؤكد استمرار معدل التبنّي لديها في التفوق على المتوسط العالمي البالغ 17.8%، مما يبرز أثر التركيز الوطني المتواصل على تطوير القدرات الرقمية وتنمية منظومة الابتكار. 
وقال عمرو كامل، المدير العام لمايكروسوفت الإمارات، إنه من المشجع أن نرى دولة الإمارات تصنف في موقع الريادة عالمياً في تبني الذكاء الاصطناعي، الأمر الذي يعكس سنوات من التركيز المستدام من قبل الحكومة وقطاع الأعمال والأفراد على بناء الأسس الصحيحة. 
وعلى الصعيد العالمي، يشير تقرير مايكروسوفت حول انتشار الذكاء الاصطناعي للربع الأول من عام 2026 إلى اتساع الفجوة بين الشمال العالمي والجنوب العالمي، مع نموّ تبنّي الذكاء الاصطناعي في المناطق الأعلى دخلاً بأكثر من ضعف وتيرته في غيرها من المناطق. 
ويسلّط التقرير الضوء على التحديات المستمرة في الاتصال الرقمي والبنية التحتية الرقمية وقدرات الذكاء الاصطناعي باللغات المحلية باعتبارها الحواجز الرئيسة أمام الانتشار العادل، ويعتبر أن الاستثمار المدروس وطويل الأمد هو الاستجابة الأكثر فعالية.

مايكروسوفت
الذكاء الاصطناعي
آخر الأخبار
بريجميتش يعيد ديوكوفيتش إلى الواقع الأليم!
الرياضة
بريجميتش يعيد ديوكوفيتش إلى الواقع الأليم!
اليوم 23:36
ريال مدريد أفضل في غياب مبابي.. الأرقام تجيب!
الرياضة
ريال مدريد أفضل في غياب مبابي.. الأرقام تجيب!
اليوم 23:30
المغني المغربي الراحل عبد الوهاب الدكالي
الترفيه
رحيل المغني المغربي عبد الوهاب الدكالي عن 85 عاما
اليوم 23:02
مبابي يجدد تلك الأحاديث.. أساطير غادروا البرنابيو دون الفوز بالأبطال
الرياضة
مبابي يجدد تلك الأحاديث.. أساطير غادروا البرنابيو دون الفوز بالأبطال
اليوم 23:00
تخطى جوارديولا وزيدان.. إنريكي «ملك الأبطال»!
الرياضة
تخطى جوارديولا وزيدان.. إنريكي «ملك الأبطال»!
اليوم 22:45
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©