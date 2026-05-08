اقتصاد

تعاون بين «أدنيك» و«جامعة خليفة» في دعم الابتكار والتعليم وتنظيم الفعاليات

8 مايو 2026 21:10

 

أبوظبي (الاتحاد)
وقعت مجموعة «أدنيك» وجامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا مذكرة تفاهم على هامش فعاليات منصة «اصنع في الإمارات 2026»، في خطوة تعزز شراكتهما لدعم الابتكار والتعليم والتعاون في الفعاليات الوطنية.
وقع مذكرة التفاهم كل من حميد مطر الظاهري، الرئيس التنفيذي لمجموعة «أدنيك»، والبروفيسور إبراهيم الحجري، رئيس جامعة خليفة.
وقال حميد مطر الظاهري إن هذا التعاون محطة مهمة ضمن جهودنا لتعزيز جودة فعالياتنا ودعم منظومة الابتكار في دولة الإمارات، فمن خلال التعاون مع جامعة خليفة، إحدى المؤسسات العالمية الرائدة في مجالي التعليم والبحث العلمي، نهدف إلى إطلاق مبادرات مؤثرة تسهم في دفع عجلة التقدم في مجالات التكنولوجيا والعلوم والتعليم وسنعمل معاً على تعزيز مكانة أبوظبي مركزا عالميا للابتكار وتنمية الكفاءات.
من جانبه، قال البروفيسور إبراهيم الحجري إن هذه الشراكة بالنسبة لجامعة خليفة تعد تجسيداً طبيعياً لعلاقة راسخة ومحورية في كيفية نقل بحوثنا وابتكاراتنا إلى المجتمع وتعتبر أدنيك المكان الذي يجمع قطاعات الطاقة والرعاية الصحية والتكنولوجيات الزراعية والأمن في دولة الإمارات وتمثل منصة لحضور جامعة خليفة الدائم من خلال ما تقدمه من تكنولوجيات وكفاءات بشرية تسهم في دعم الأهداف الوطنية.. وعبر عن فخره بترسيخ هذا الالتزام بشكل رسمي وتعزيزه بما يخدم تنمية الاقتصاد المعرفي في دولة الإمارات.
ووفق المذكرة ستتعاون كل من مجموعة أدنيك وجامعة خليفة في تنظيم عدد من الفعاليات الكبرى ضمن محفظة «كابيتال للفعاليات»، بما في ذلك المعرض الدولي للأمن الوطني ودرء المخاطر «آيسنار أبوظبي 2026» ومعرض الأنظمة غير المأهولة ومعرض المحاكاة والتدريب ومعرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية وأسبوع الغذاء العالمي ومعرض الدفاع الدولي ومعرض الدفاع والأمن البحري ومبادرة «اصنع في الإمارات»، مع التركيز على مبادرات التعليم والبحث والابتكار.
وتنص مذكرة التفاهم، على تعيين مجموعة «أدنيك» منظما حصريا لاحتفالات تخريج جامعة خليفة عبر تقديم مجموعة متكاملة من خدمات إدارة الفعاليات، التي تضمن تنظيما عالي المستوى وفق أفضل معايير الجودة والكفاءة.
تُشكّل فعاليات التخرّج السنوية في جامعة خليفة أبرز الفعاليات في الأجندة الأكاديمية لدولة الإمارات، حيث تحتفي بمئات الخريجين في مجالات الهندسة والحوسبة وعلوم الحياة.
ويعكس إسناد تنظيم هذه المناسبات إلى مجموعة أدنيك حرص الجامعة على تقديم تجربة ترتقي إلى مستوى إنجازات خريجيها.

 

