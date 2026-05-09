السبت 9 مايو 2026 أبوظبي الإمارات
صادرات الصين ترتفع في أبريل بنسبة 14.1%

9 مايو 2026 18:31


سجلت الصين زيادة في صادراتها في شهر أبريل الماضي بنسبة 14.1% على أساس سنوي، مقابل زيادة في الواردات بنسبة 25.3% خلال الفترة ذاتها بالرغم من الوضع الناجم عن الحرب في الشرق الأوسط، وفق ما أظهرت بيانات رسمية نشرت السبت.وتعتبر هذه الأرقام الصادرة عن إدارة الجمارك، أعلى من توقعات مجموعة من الخبراء الاقتصاديين أوردتها وكالة بلومبرغ، ترقبوا زيادة بنسبة 8.47% للصادرات و20% للواردات.
وارتفعت صادرات الصين إلى الولايات المتحدة وحدها بنسبة 11.3% في أبريل على أساس سنوي.
وصدرت هذه البيانات قبل أيام من زيارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى الصين الأسبوع المقبل، وهي تعكس فارقاً كبيراً عن أرقام مارس التي سجلت تراجعاً حاداً بنسبة 26.5% عن السنة السابقة تحت تأثير الرسوم الجمركية الأميركية بصورة رئيسية.
ومن المتوقع أن تكون التجارة من أبرز المواضيع التي سيبحثها ترامب، مع نظيره الصيني شي جينبينغ، خلال القمة المنتظرة.

 

