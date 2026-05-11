النسخة الرابعة من «إنفستوبيا أوروبا - ميلانو» تنطلق الأسبوع المقبل



أبوظبي (الاتحاد)



تنطلق الأسبوع المقبل في مدينة ميلانو الإيطالية النسخة الرابعة من فعالية «إنفستوبيا أوروبا - ميلانو»، ضمن سلسلة حوارات «إنفستوبيا العالمية»، حيث يصل وفد اقتصادي إماراتي رفيع المستوى للمشاركة في الفعالية، برئاسة معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد والسياحة، الرئيس المشارك لمجلس أمناء «إنفستوبيا»، وبمشاركة معالي الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان، وزير دولة، بهدف تعزيز الشراكات الاقتصادية والاستثمارية بين دولة الإمارات العربية المتحدة وإيطاليا وأوروبا في المجالات الاقتصادية الحيوية، وفي مقدمتها الاقتصاد الجديد.

وتشهد الفعالية التي يتم تنظيمها بالتعاون مع شركة «EFG Consulting»، حضوراً قوياً يضم نحو 500 شخص من المسؤولين وكبار التنفيذيين والوزراء وصنّاع القرار وقادة الأعمال والمستثمرين من دولة الإمارات وإيطاليا وعدد من الدول الأوروبية، حيث يضم وفد الدولة، محمد عبدالرحمن الهاوي، وكيل وزارة الاستثمار، ورئيس إنفستوبيا؛ وحمد المرر، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة «ايدج»؛ ورولا أبو منّة، الرئيس التنفيذي لبنك ستاندرد تشارترد في الإمارات والشرق الأوسط وباكستان؛ وسامية بوعزة، الرئيسة التنفيذية لشركة «2 بوينت زيرو» PointZero2؛ وحسن النقبي، الرئيس التنفيذي لشركة «خزنة داتا سنترز».

وسيشارك من الجانب الإيطالي معالي جيانكارلو جيورجيتي، وزير الاقتصاد والمالية؛ ومعالي أدولفو أورسو، وزير الشركات والصناعة؛ ومعالي جيانماركو ماتزي، وزير السياحة؛ وإجنازيو لا روسا، رئيس مجلس الشيوخ الإيطالي؛ وأتيليو فونتانا، رئيس إقليم لومبارديا، إلى جانب نخبة من ممثلي رجال الأعمال والشركات الإيطالية.

وتوفر الفعالية نافذة حوارية بارزة تنسجم مع رؤية وأهداف «إنفستوبيا»، الرامية إلى توسيع آفاق التعاون بين دولة الإمارات والأسواق الأوروبية، عبر فتح قنوات مباشرة بين الحكومات ومجتمعات الأعمال لصناعة الفرص، وبحث تعزيز تدفقات رأس المال واستكشاف الاتجاهات الجديدة في الاستثمار والتنمية، وبناء شراكات مستدامة تدعم النمو في القطاعات الاقتصادية المستقبلية.

وستركز نقاشات النسخة من «إنفستوبيا أوروبا - ميلانو» على سبل تعزيز الاستفادة من الفرص الاقتصادية في عدد من المناطق المحورية والأسواق الواعدة، بما في ذلك أفريقيا، لا سيما في مجالات وأنشطة رأس المال والخدمات المالية والطاقة والسلع الفاخرة والعقارات والخدمات اللوجستية وسلاسل التوريد.

ويتضمن جدول أعمال الفعالية عدداً من الجلسات الحوارية التي تناقش مجالات الاستثمار وحركة رؤوس الأموال وصناعة قرارات التوسع الاقتصادي والاستثماري للشركات خلال المرحلة المقبلة، واستشراف اتجاهات الاقتصاد العالمي، كما تتناول موضوعات حيوية في مجالات الاقتصاد الجديد ومنها، الاستخدام الأمثل للطاقة، والتقنيات المتقدمة في الاتجاهات الصناعية الحديثة، والبنى التحتية للذكاء الاصطناعي، ومستقبل النمو في قطاعات العقارات والسياحة، والأنشطة القائمة على الرفاهية.

وستتضمن الزيارة عقد اجتماعات رفيعة المستوى للوفد الإماراتي مع عدد من الوزراء والمسؤولين في الحكومة الإيطالية، لبحث فرص التعاون الثنائي وتطوير شراكات اقتصادية جديدة تخدم المستهدفات التنموية للبلدين، فضلاً عن جلسات رفيعة المستوى ولقاءات أعمال ثنائية (B2B).

