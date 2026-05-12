الثلاثاء 12 مايو 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

تعاون بين «موانئ دبي العالمية» و«الظاهرة» لتعزيز الأمن الغذائي

تعاون بين «موانئ دبي العالمية» و«الظاهرة» لتعزيز الأمن الغذائي
12 مايو 2026 15:23

 
أبوظبي (الاتحاد)
أعلنت مجموعة موانئ دبي العالمية «دي بي ورلد»، عن توقيع مذكرة تفاهم مع مجموعة «الظاهرة القابضة»، بهدف استكشاف فرص استراتيجية لتعزيز الأمن الغذائي وتطوير قدرات الخدمات اللوجستية الزراعية في دول مجلس التعاون الخليجي وعلى مستوى العالم.
وتنسجم هذه الشراكة مع الجهود الإقليمية المبذولة على نطاق واسع لتعزيز الأمن الغذائي وبناء سلاسل توريد أكثر مرونة وتكاملاً في دول مجلس التعاون الخليجي.
وتُحدد المذكرة إطاراً للتعاون في تطوير حلول شاملة ومتكاملة لسلاسل الإمداد والتوريد، بما يضمن كفاءة حركة السلع الغذائية والمنتجات الزراعية وتخزينها وتوزيعها، بالاستفادة من البنية التحتية اللوجستية العالمية لدى «دي بي ورلد» وخبرة «الظاهرة» في الإنتاج الزراعي والتوريد والمشتريات.
ويشمل ذلك إمكانية إنشاء بنية تحتية لوجستية وموانئ متخصّصة لاستيراد وتخزين ومعالجة وتوزيع السلع الغذائية في دول مجلس التعاون الخليجي، بالإضافة إلى حلول سلاسل التبريد والتخزين للسلع سريعة التلف، مثل المنتجات الطازجة والحبوب والأغذية المصنعة.
كما سيدرس الطرفان فرص الاستثمار المشترك في المرافق اللوجستية، وعمليات المناطق الحرة، ومراكز معالجة وتصنيع المنتجات الزراعية والغذائية، لا سيما في أبوظبي ودول مجلس التعاون الخليجي عموماً.
وستبحث «دي بي ورلد» وشركة «الظاهرة» أيضاً فرص توسيع وتحسين ممرات التوريد العالمية في أفريقيا وأوروبا الشرقية وآسيا الوسطى والأمريكتين.
وسيدرس الشريكان حلول سلاسل التوريد المعززة بالتكنولوجيا، بما في ذلك المنصات الرقمية وأنظمة التتبع وأدوات الخدمات اللوجستية الذكية، لتعزيز الكفاءة والشفافية ومرونة سلاسل التوريد.
وسيسهم هذا التعاون في تعزيز المواءمة بين الأطر التنظيمية، بما في ذلك معايير سلامة الغذاء والإجراءات الجمركية، لتسهيل التجارة عبر الحدود.
وقال يوفراج نارايان، الرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ دبي العالمية «دي بي ورلد»، إن هذا التعاون يعكس التزام «دي بي ورلد» بتمكين سلاسل توريد عالمية مرنة ومستدامة، ومن خلال الجمع بين قدراتنا اللوجستية وخبرة «الظاهرة» في مجال الأعمال الزراعية، نهدف إلى تقديم حلول مبتكرة تدعم الأمن الغذائي والنمو الاقتصادي في المنطقة وخارجها.
من جهته قال أرنود فان دن بيرغ، الرئيس التنفيذي لمجموعة «الظاهرة»، إن الهدف من هذه الشراكة هو تعزيز قدرة المجموعة على تأمين السلع الغذائية الأساسية ونقلها وتوزيعها بموثوقية وعلى نطاق واسع، لافتاً إلى أن التعاون مع «دي بي ورلد» يدعم الالتزام طويل الأمد للمجموعة بالأمن الغذائي، كما يعزّز كفاءة ومرونة سلاسل الإمداد والتوريد للمنتجات الزراعية والغذائية في دول مجلس التعاون الخليجي والأسواق العالمية.

أخبار ذات صلة
«موانئ دبي العالمية» تُطلق منظومة شاملة ومتكاملة للتأمين ضد مخاطر الحروب
«موانئ دبي العالمية» تستعرض مع وفد عماني التقدم في المنطقة الاقتصادية الخاصة بالروضة
موانئ دبي العالمية
شركة الظاهرة الزراعية
آخر الأخبار
"الاتحادية للموارد البشرية"
علوم الدار
تحديد عطلة عيد الأضحى للعاملين في الجهات الحكومية الاتحادية
اليوم 15:33
«جودلفين» تطارد لقب لوكينج ستيكس عبر «نوتابل سبيتش»
الرياضة
«جودلفين» تطارد لقب لوكينج ستيكس عبر «نوتابل سبيتش»
اليوم 15:30
«راكز» تتعاون مع «إيه آند إيه اسوشيتس» لتعزيز استدامة الأعمال
اقتصاد
«راكز» تتعاون مع «إيه آند إيه اسوشيتس» لتعزيز استدامة الأعمال
اليوم 15:26
60 شركة عالمية تشارك في مهرجان رأس الخيمة للسيارات والدراجات أكتوبر المقبل
اقتصاد
60 شركة عالمية تشارك في مهرجان رأس الخيمة للسيارات والدراجات أكتوبر المقبل
اليوم 15:25
«سبيس 42» و«سندان» تستكشفان التعاون في حلول الاتصال عبر الأقمار الاصطناعية للأنظمة ذاتية القيادة
اقتصاد
«سبيس 42» و«سندان» تستكشفان التعاون في حلول الاتصال عبر الأقمار الاصطناعية للأنظمة ذاتية القيادة
اليوم 15:23
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©