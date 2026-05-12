الثلاثاء 12 مايو 2026 أبوظبي الإمارات
96.9 مليون درهم أرباح "أغذية" في الربع الأول بنمو 12.5%

12 مايو 2026 23:06

 
أبوظبي (الاتحاد)


ارتفع صافي إيرادات مجموعة أغذية خلال الربع الأول من العام الجاري بنسبة 3.3% على أساس سنوي، ليصل إلى 1.3 مليار درهم، فيما سجلت الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء نمواً بنسبة 4.1% لتصل إلى 193.3 مليون درهم.
كما ارتفع صافي الربح بنسبة 12.5% ليصل إلى 96.9 مليون درهم، مدعوماً بالتنفيذ المنضبط، وتحسن هوامش الربحية، وتطور الأداء التشغيلي عبر قطاعات الأعمال الرئيسية.
وجاءت نتائج الربع الأول مدعومة بالأداء القوي في القطاعات الأساسية، والتقدم المستمر في مشاريع التحول، وقدرة المجموعة على الاستجابة السريعة لبيئة تشغيلية أكثر تعقيداً.
وقال خليفة سلطان السويدي، رئيس مجلس إدارة مجموعة أغذية: أكدت نتائج الربع الأول أهمية المرونة والانضباط والرؤية طويلة المدى في التعامل مع بيئة تشغيلية متزايدة التعقيد، حيث يعكس أداء «أغذية» قوة الركائز التي تستند إليها المجموعة، ودورها المحوري في دعم الإستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي، وتركيزها المستمر على تنفيذ أولوياتها الإستراتيجية.

 


وأكد سالمين العامري، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة أغذية، أن أداء المجموعة في الربع الأول يعكس قوة التنفيذ عبر مختلف أعمال المجموعة، ومتانة محفظتها المتنوعة، والتزام فرق العمل على امتداد المجموعة.
وقال: في ظل ظروف إقليمية متغيرة، تمكنا من الاستجابة للتطوّرات بمرونة، والمحافظة على استمرارية الإمدادات دون انقطاع، ومواصلة إدارة عملياتنا بتركيز وثبات، وفي الوقت نفسه، بدأت إجراءات التحوّل الجارية في جميع قطاعات المجموعة تنعكس بصورة أوضح على الأداء، بما يسهم في رفع الكفاءة التشغيلية، وتعزيز هوامش الربحية، وبناء هيكل أرباح أكثر قوة واستدامة، ونواصل التركيز بثقة على أولوياتنا طويلة الأجل، وترسيخ مكانة «أغذية» كشركة رائدة في قطاع الأغذية والمشروبات.
وظل قطاع المياه والأغذية محركاً رئيسياً للنمو خلال الربع الأول، مدعوماً بالأداء القوي في قطاع المياه المعبأة في دولة الإمارات، وقطاع خدمات المنازل والمكاتب، كما سجّل قطاع البروتين والأغذية المجمدة تقدماً مشجعاً مع استمرار جهود التحول، وتسارع وتيرة تشغيل منشأة البروتين التابعة للمجموعة في المملكة العربية السعودية، حيث أصبحت المرحلة الثانية قيد التشغيل، ما وفر طاقة إنتاجية جديدة.
وساهم قطاع الأعمال الزراعية في دعم أداء المجموعة، من خلال تحقيق نتائج تشغيلية مرنة، إلى جانب مشاركته في البرامج المرتبطة بالأمن الغذائي في دولة الإمارات العربية المتحدة، في حين واصل قطاع الوجبات الخفيفة مسار إعادة الهيكلة بهدف تعزيز فرص النمو المستقبلي، وتحسين هوامش الربحية، وخلال الربع الأول من عام 2026، حققت المجموعة نمواً بنسبة 22.5% في إيرادات التجارة الإلكترونية، لتشكل الآن 7.2% من إجمالي المبيعات.
 

