«مبادلة للطاقة» تعلن اتخاذ «كاتوروس» قرار الاستثمار النهائي في مشروع «كومنولث للغاز المُسال» بالولايات المتحدة



أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت مبادلة للطاقة، شركة الطاقة الدولية التي تتخذ من أبوظبي مقراً لها، عن اتخاذ شركة كاتوروس قرار الاستثمار النهائي في مشروع «كومنولث للغاز المُسال»، بما يشمل الاستكمال الناجح للإغلاق المالي للمشروع بقيمة 9.75 مليار دولار، بهدف بناء منشأة لتصدير الغاز الطبيعي المُسال بطاقة تصل إلى 9.5 مليون طن متري سنوياً في مقاطعة كاميرون بولاية لويزيانا الأميركية.

ويمثّل قرار الاستثمار النهائي بداية أعمال الإنشاء الكاملة للمشروع الذي يُعد أحد أكثر مشاريع الغاز الطبيعي المُسال كفاءة وتنافسية من حيث التكلفة على مستوى الولايات المتحدة الأميركية.

وحظيت الصفقة بإقبال كبير من المستثمرين وممولي الديون على حد سواء، إذ وصل إجمالي الالتزامات إلى 21.25 مليار دولار.

وقال بن ديل، الشريك الإداري في كيمريدج ورئيس مجلس إدارة «كومنولث للغاز المسال»، إن هذه المناسبة التاريخية، التي تأتي بالتوازي مع النمو المتواصل لمنصة كاتوروس للاستكشاف والإنتاج، تُمثّل تتويجاً لسنوات من التخطيط الإستراتيجي والشراكات الراسخة والالتزام بتطوير مشروع متكامل تماماً من رأس البئر إلى التصدير.

وجرى توقيع اتفاقيات توريد طويلة الأمد مع مجموعة متنوعة من الشركات العالمية في قطاعي الطاقة والصناعة، وهي إي كيو تي وجلينكور وميركوريا وبتروناس وأرامكو للتجارة. ومن المتوقع أن تحقق المرحلة الأولى إيرادات تصديرية سنوية تتجاوز 3 مليارات دولار عند بدء العمليات التشغيلية في عام 2030.

وشاركت مبادلة للطاقة في تمويل المشروع كأحد مستثمري حقوق الملكية، حيث تمتلك مسبقاً حصة بنسبة 24.1% في منصة كاتوروس المتكاملة، التي تضم مشروع كومنولث للغاز المسال وأنشطة الاستكشاف والإنتاج.

من جانبه قال منصور محمد آل حامد، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة مبادلة للطاقة، إن إعلان قرار الاستثمار النهائي يُمثل محطة مهمة لمشروع كومنولث للغاز الطبيعي المسال، وخطوة أساسية نحو تحقيق إستراتيجيته الرامية إلى بناء منظومة متكاملة من الإنتاج إلى التصدير.

وأضاف أن مبادلة للطاقة تؤدي دوراً فاعلاً في دعم تحقيق هذه الرؤية، بما يضيف زخماً جديداً لاستراتيجيتها للنمو الدولي، مشيراً إلى أن هذا الاستثمار الذي يركّز على الغاز، يعزّز ويوسّع حضور الشركة عبر سلسلة القيمة الكاملة للغاز الطبيعي، بما يدعم خططها طويلة الأمد للنمو.

وبدوره سيُسهم مجلس استثمار صندوق التقاعد الكندي بمبلغ 1.2 مليار دولار في تمويل المشروع، مما يرفع إجمالي حصته في شركة كاتوروس إلى 31%، شاملاً الاستثمارات السابقة.

من ناحيته أكد بيل روجرز، العضو المنتدب ورئيس قسم الطاقة المستدامة في صندوق التقاعد الكندي، أن شركة كاتوروس تتميز بنهجها المتكامل الذي يجمع بين إنتاج الغاز الطبيعي وتصدير الغاز المسال، مما يُمكّنها من دعم موثوقية الطاقة وتأمينها في الأسواق الرئيسية على المدى البعيد.

وتشمل قائمة أبرز الشركاء الماليين في المشروع كلاً من إي أو سي بارتنرز، والصناديق والحسابات التي تديرها بلاك روك، وصندوق آريس لفرص البنية التحتية.

وكانت كاتوروس قد أقرت سابقاً لشركة تكنيب إنرجيز، الشريك المنفذ لمشروع كومنولث للغاز المسال بعقد الهندسة والتوريد والإنشاء، طلب المعدات الرئيسية ذات المهل الزمنية الطويلة.

وستعتمد الشراكة على الخبرة العالمية لتكنيب إنرجيز في قطاع الغاز الطبيعي المسال ومنهجية البناء المعياري لتحسين السلامة والكفاءة في جميع أرجاء الموقع.

وتشمل المنشأة ستة ضواغط مبردة مختلطة من إنتاج شركة بيكر هيوز مدفوعة بتوربينات غاز «LM9000»، وست مبادلات حرارية كريوجينية رئيسية من إنتاج شركة هانيويل، وأربعة مولدات توربينية غازية من طراز Titan 350 تابعة لشركة سولار توربينز.

كما ستكون منشأة كومنولث للغاز المسال قادرة على استيعاب ناقلات غاز مسال تصل حمولتها إلى 216,000 متر مكعب.

وأكد ديفيد لولر، الرئيس التنفيذي لشركة كاتوروس، أن الطلب العالمي على الغاز في ازدياد، وبدورها تمتلك كاتوروس الإمكانات اللازمة لتكون شركة رائدة على امتداد سلسلة القيمة بأكملها، من الاستكشاف والإنتاج إلى تصدير الغاز الطبيعي المسال.

وأضاف أن كاتوروس ستواصل تعزيز ريادتها بوصفها الشركة المستقلة والمتكاملة الأولى للغاز الطبيعي في الولايات المتحدة، مدعومة بفريق عالي المستوى وشركاء من كبار المستثمرين بالإضافة إلى شركة وكيمريدج.

وتُعد منشأة كومنولث للغاز المسال ركيزةً أساسيةً في استراتيجية كاتوروس المتكاملة للغاز الطبيعي، والرامية إلى تلبية احتياجات سوق الطاقة العالمية المتنامية التي تبحث عن مصادر طاقة موثوقة عند الطلب وتتميز ببصمة كربونية أقل.

ويُتيح هذا النهج العملي للشركة الإشراف المباشر والمسؤولية الكاملة عن أنشطة الاستكشاف والإنتاج للغاز الطبيعي، إلى جانب قدرات تسييل وتسويق الغاز الطبيعي المعد للتصدير.

وفي الأسابيع التي سبقت قرار الاستثمار النهائي لمشروع كومنولث، وسّعت شركة كاتوروس محفظتها في قطاع الاستكشاف والإنتاج بشكل كبير من خلال الاستحواذ على أصول مزرعة جالفان للغاز الطبيعي من شركة إس إم إنرجي، حيث أصبح إنتاج شركة كاتوروس حالياً أكثر من مليار قدم مكعب مكافئ يومياً على أساس صافٍ، وتُصنّف ضمن أكبر عشر شركات أمريكية خاصة متخصصة في إنتاج الغاز الطبيعي.

