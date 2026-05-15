273.4 مليون درهم إجمالي إيرادات «جلفار» في الربع الأول



رأس الخيمة (الاتحاد)

أعلنت شركة الخليج للصناعات الدوائية «جلفار»، عن تحقيق إيرادات صافية بلغت 273.4 مليون درهم من العمليات المستمرة خلال الربع الأول من عام 2026، مسجلة انخفاضاً سنوياً بنسبة 3.0%، في حين حققت تحسناً في الربحية، حيث ارتفع الربح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء إلى 44.5 مليون درهم، ووصل صافي الربح من العمليات المستمرة إلى 28.4 مليون درهم.

وحافظت المجموعة، خلال الربع الأول، على استمرارية العمليات والانضباط المالي في بيئة تشغيلية اتّسمت بالتحديات وتأثرت بالتطورات الإقليمية واضطرابات سلاسل التوريد، ويعود الانخفاض في الإيرادات خلال الفترة بشكل أساسي إلى مواعيد الشحنات، في حين تواصل المجموعة ملاحظة طلب عالٍ على منتجاتها في معظم أسواقها التشغيلية، مدعوماً بمستويات مخزون كافية في الأسواق لتلبية احتياجات المرضى، كما شهدت الربحية تحسناً ملموساً خلال الربع الأول، مدعوماً بتوسع هامش الربح وانخفاض تكاليف التمويل وإدارة التكاليف المنضبطة.

وارتفع الربح الإجمالي بنسبة 10.3% على أساس سنوي ليصل إلى 119.7 مليون درهم، مع تحسّن هامش الربح الإجمالي إلى 43.8% مقارنة بـ38.5% خلال الربع الأول من عام 2025.

وبلغت الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء «EBITDA» من العمليات المستمرة 44.5 مليون درهم، مسجلاً ارتفاعاً بنسبة 69.8%، مع تحسن هامش الربح إلى 16.3% مقارنة بـ9.3% خلال الفترة نفسها من العام السابق، وارتفع الربح التشغيلي إلى 31.7 مليون درهم، بينما ارتفع صافي الربح من العمليات المستمرة إلى 28.4 مليون درهم، مقارنة بـ1.5 مليون درهم خلال الربع الأول من عام 2025.

ويعود تحسن الربحية بشكل أساسي إلى ارتفاع هواش الربح الإجمالية وتدني نفقات التشغيل وانخفاض كبير في تكاليف التمويل عقب إجراءات خفض الديون التي تم إنجازها في عام 2025، فيما انخفضت تكاليف التمويل بنسبة 78.4% على أساس سنوي خلال الربع الأول.

وبلغ التدفق النقدي من الأنشطة التشغيلية 8.1 مليون درهم، على الرغم من ارتفاع متطلبات رأس العامل نتيجةً لزيادة الذمم التجارية ومستويات المخزون الناجمة عن اختلاف مواعيد الشحن، وارتفع إجمالي حقوق المساهمين إلى 987.4 مليون درهم في 31 مارس 2026، مقارنةً بـ959.8 مليون درهم في 31 ديسمبر 2025. واستمر انخفاض القروض المصرفية طويلة الأجل، مما عزّز الميزانية العمومية للمجموعة.

ومن الناحية التشغيلية حقق قطاع التصنيع تحسناً في هوامش الربح خلال الربع الأول، مما يعكس إدارة التكاليف الفعالة والانضباط التشغيلي والمرونة عبر سلاسل التوريد، فيما واصلت المجموعة التركيز على التميّز التشغيلي وتحسين المحفظة وتخصيص رأس المال بشكل منضبط.

وقال الشيخ صقر بن حميد القاسمي رئيس مجلس إدارة «جلفار»، إنه رغم البيئة التشغيلية الصعبة، أظهرت جلفار مرونة في الربع الأول من خلال التنفيذ المنضبط والتركيز الواضح على الأسس المالية والتشغيلية، ويعكس تحسن الربحية وأداء هوامش الربح التزام المجموعة بالإدارة الحكيمة والحوكمة الفعالة، ودعم استمرارية عملياتها واستدامتها.

من جانبه، أكد باسل زيادة الرئيس التنفيذي لجلفار، أن أداء جلفار خلال الربع الأول يعكس قوة عملياتها الأساسية وقدرتها على التكيف، فعلى الرغم من التحديات الخارجية، بما في ذلك التطورات الإقليمية، واضطرابات سلاسل التوريد وضغوط التضخم، فقد حققت «جلفار» هوامش ربح محسّنة وربحية قوية من خلال التنفيذ المنضبط، والإدارة الفعّالة للتكاليف، وتعزيز الكفاءة التشغيلية.

وتواصل «جلفار» مراقبة البيئة التشغيلية عن كثب، مع الحفاظ على تركيز قوي على استمرارية العمليات والانضباط المالي وقوة الميزانية العمومية.

