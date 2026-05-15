8.13 مليار درهم صافي أرباح شركات «أدنوك» في الربع الأول

حسام عبدالنبي (أبوظبي)

بلغ إجمالي صافي أرباح 6 شركات تابعة لمجموعة «أدنوك»، مدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية، نحو 8.13 مليار درهم خلال الربع الأول من عام 2025، حسب تحليل أجرته «الاتحاد» للنتائج المالية للشركات عن الربع الأول من عام 2026.

وأظهر الرصد أن شركات أدنوك المدرجة، والتي تضم «أدنوك للغاز» و«أدنوك للتوزيع»، و«أدنوك للحفر»، ضمن قطاع الطاقة، بالإضافة إلى «فرتيجلوب» و«بروج» والمدرجتين ضمن قطاع المواد الأساسية، و«أدنوك للإمداد والخدمات» المدرجة بقطاع الصناعة، أعلنت تحقيق إيرادات إجمالية بقيمة 29.123 مليار درهم.

وأشار الرصد إلى أن 4 شركات تابعة لـ«أدنوك» نجحت في تحقيق نمو في صافي أرباح الربع الأول من العام، فيما تمكّنت 3 شركات منها من تحقيق نمو في الإيرادات.



«أدنوك للغاز»

وسجلت «أدنوك للغاز»، صافي دخل بلغ 1.079 مليار دولار (3.965 مليار درهم) عن الربع الأول من عام 2026 بتراجع بنسبة 15% على أساس سنوي، وذلك مقابل 1.27 مليار دولار (4.667 مليار درهم)، فيما انخفضت إيرادات الشركة بنسبة 13.6% خلال فترة المقارنة على أساس سنوي لتصل إلى 4.034 مليار دولار (14.81 مليار درهم) مقابل 4.669 مليار دولار (17.15 مليار درهم).



«أدنوك للتوزيع»

وأعلنت شركة «أدنوك للتوزيع» تحقيق أعلى أرباح للربع الأول قبل خصم الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء في تاريخها بقيمة 307 ملايين دولار (1.128 مليار درهم) بنمو 11.7% على أساس سنوي. كما ارتفع صافي أرباح الربع الأول من عام 2026 بنسبة 20.7%، على أساس سنوي إلى 210 ملايين دولار (770.67 مليون درهم) مقارنة بنحو 174 مليون دولار (638.67 مليون درهم). وارتفعت إيرادات الشركة خلال الربع الأول بنسبة 4.3% لتبلغ 8.833 مليار درهم مقابل 8.473 مليار درهم.



«أدنوك للحفر»

وأعلنت شركة «أدنوك للحفر» نتائج أعمالها للربع الأول من عام 2026، مسجلةً أفضل أداء في الربع الأول في تاريخها من حيث الإيرادات وصافي الدخل. وحققت الشركة صافي ربح قدره 1.274 مليار درهم مقارنة بنحو 1.252 مليار درهم بزيادة 2% على أساس سنوي. وأظهرت نتائج الأعمال، ارتفاع الإيرادات بنسبة 5% على أساس سنوي إلى 4.51 مليار درهم مقابل 4.297 مليار درهم خلال الربع الأول من عام 2025.



«فيرتيغلوب»

وحققت شركة «فيرتيغلوب» صافي دخل (الربح العائد إلى ملاك الشركة) قدره 197.9 مليون دولار (727.28 مليون درهم) مقارنة مع 72.6 مليون دولار (266.8 مليون درهم) بنمو 172.6%. وأشارت نتائج الأعمال إلى ارتفاع الإيرادات إلى 3.36 مليار درهم (915 مليون دولار) مقابل 2.55 مليار درهم (694.9 مليون دولار) في الربع الأول من عام 2025 بنمو 32% على أساس سنوي.



«بروج»

وسجلت شركة «بروج» صافي ربح يقارب 573 مليون درهم (155.58 مليون دولار) مقارنة مع 1.03 مليار درهم (281 مليون دولار) بتراجع 45%. وبلغت إيرادات «بروج» في الربع الأول من العام الحالي نحو 4.41 مليار درهم (1.175 مليار دولار) مقارنة مع 5.214 مليار درهم (1.419 مليار دولار) بتراجع 17%.



«أدنوك للإمداد والخدمات»

تمكّنت «أدنوك للإمداد والخدمات» من تحقيق صافي ربح بلغ 816 مليون درهم (222.23 مليون دولار) بنمو بلغت نسبته 20% على أساس سنوي مقارنة بنحو 679.8 مليون درهم (185 مليون دولار) في الربع الأول من عام 2025. وبلغت الإيرادات نحو 3.976 مليار درهم (1.083 مليار دولار) بانخفاض نسبته 10% على أساس سنوي، وذلك مقابل نحو 4.42 مليار درهم (1.2 مليار دولار).