السياحة الداخلية ترفع حجوزات فنادق الإمارات خلال «عطلة الأضحى»

رشا طبيلة (أبوظبي)



تشهد فنادق في الإمارات تدفقاً للحجوزات من السوق المحلي بشكل رئيسي، وطلباً من السوق الخليجي، وذلك بمناسبة عطلة عيد الأضحى المبارك التي تمتد إلى أسبوع كامل، وفق خبراء ومسؤولين بالقطاع السياحي.

وقال هؤلاء لـ«الاتحاد»: إن العديد من الفنادق أطلق عروضاً وفعاليات خاصة بهذه المناسبة، وسط توقعات بزيادة متوسط الإشغال إلى أكثر من %85.

وقال محمد سوسان، مدير مجموعة فنادق إيلا، التي تضم ثلاثة فنادق بمدينة العين، إنه مع اقتراب عطلة عيد الأضحى المبارك، والتي تمتد هذا العام لأسبوع كامل، نتطلع إلى موسم سياحي استثنائي يعكس مكانة المدينة، باعتبارها واحدة من أبرز الوجهات العائلية والسياحية في دولة الإمارات.

وأكد أن المجموعة تستعد لاستقبال الضيوف من داخل الدولة وخارجها عبر تقديم أفضل الخدمات والعروض المميزة، مع توقعات بارتفاع نسب الطلب والإشغال خلال فترة العيد.



مؤشرات قوية

توقع سوسان أن تتراوح نسب الإشغال، خلال عطلة عيد الأضحى المبارك، بين 85% و95%، مؤكداً أن هذه النسب تُعد من المؤشرات المميزة والقوية جداً في قطاع السياحة والضيافة، وتعكس حجم الإقبال المتزايد على مدينة العين وجهة سياحية وعائلية مفضلة خلال المواسم والإجازات.

ولفت سوسان إلى جهود دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي الكبيرة والمستمرة في دعم وتنشيط الحركة السياحية، وما تقدمه من مبادرات ومشاريع ساهمت بشكل واضح في تعزيز مكانة مدينة العين سياحياً.

وأشار إلى أن افتتاح المتحف الجديد بمدينة العين، إلى جانب تطوير واحة العين والممشى الليلي داخلها، أصبحت من أبرز عوامل جذب السياحة الداخلية والعائلية، خاصة أن مدينة العين تتميز بأجوائها العائلية الدافئة وطابعها الهادئ والطبيعي الفريد.

وقال سايد طيون، مدير عام فندق إنتركونتيننتال وإنتركونتيننتال ريزيدانس أبوظبي: إن الفندق يشهد تدفقات للحجوزات الفندقية المسبقة لقضاء إجازة عيد الأضحى حيث من المتوقع تسجيل إشغال كامل خلال هذه العطلة. وأضاف طيون أن الطلب الرئيسي من السوق المحلي.



جاهزية تشغيلية

توقع افتخار حمداني، المدير العام الإقليمي لفندق باهي قصر عجمان ومنتجع كورال بيتش الشارقة، وصول معدلات الإشغال إلى نحو 90% خلال فترة عيد الأضحى، وهو ما يعكس الثقة المتنامية في المنتج السياحي الإماراتي، مدفوعاً بتقديم تجارب ضيافة متكاملة تجمع بين الأصالة والفخامة. وأضاف حمداني أن ذلك يأتي بالتزامن مع تزايد الإقبال على «إقامة العطلات» داخل الدولة، حيث تبرز عجمان والشارقة كوجهات مفضلة للعائلات، حيث حرصنا على تعزيز الجاهزية التشغيلية وتوسيع نطاق الخدمات، إلى جانب تطوير برامج موسمية شاملة تشمل تجارب ثقافية وترفيهية متكاملة، مشيراً إلى مواصلة تقديم باقات تنافسية مصممة لتوفير قيمة مضافة للنزلاء، بما يضمن تجربة ضيافة استثنائية تعكس القيم الثقافية المحلية وتلبي تطلعات العائلات الباحثة عن وجهات قريبة تجمع بين الراحة والتجارب الأصيلة.

وقال رأفت قوطة، المدير العام الإقليمي لفندق «إيكوس دبي الفرجان» وفندق «كورال ديرة دبي»: يشهد قطاع الضيافة في دبي خلال مواسم الأعياد طلباً متنامياً على تجارب الإقامة التي تجمع بين القيمة المضافة، والمرونة، والأجواء العصرية، لاسيما من قبل العائلات والزوار القادمين من مختلف دول مجلس التعاون الخليجي. وأضاف: من هذا المنطلق، أطلقنا حملة «إقامة بطابع العيد» بهدف تقديم تجربة احتفالية متكاملة تمنح ضيوفنا فرصة الاستمتاع بإقامة مريحة وحيوية ضمن واحدة من أكثر الوجهات السكنية حيويةً في دبي.



زيادة الطلب

توقع تيمور الغاز، نائب رئيس المنطقة لفنادق روتانا في دبي والإمارات الشمالية، ارتفاع معدلات إشغال الفنادق خلال عطلة عيد الأضحى بنسبة 20%، مدفوعاً بالعروض التي تم طرحها والمخصصة للعائلات من دول مجلس التعاون الخليجي والمواطنين والمقيمين في الدولة، والتي من شأنها دعم الطلب على السفر من مختلف هذه الدول.

وأشار إلى أن القطاع السياحي في الدولة شهد انتعاشاً ملحوظاً عقب استئناف الرحلات الجوية إلى دول الخليج، كما ساهم فتح المجال الجوي بالكامل في زيادة الطلب على السفر خلال فترة العيد.

وقال الغاز: طرحت فنادق روتانا عروضاً تشجيعية تركّز على توفير قيمة أكبر للإقامات الطويلة والعائلية، إلى جانب خيارات حجز مرنة، وتشمل هذه العروض أسعاراً مخفضة للإقامات الممتدة، ومزايا إضافية، مثل خصومات على المأكولات والمشروبات، فضلاً عن شروط مرنة تناسب الرحلات الترفيهية القصيرة والإقامات الصيفية الطويلة.



إشغال فندقي

ارتفعت إيرادات الفنادق في الإمارات بنسبة 9.7% لتصل إلى نحو 49.21 مليار درهم خلال العام الماضي، مقارنةً مع عام 2024، وبنسبة إشغال فندقي بلغت 79.3%، فيما بلغ عدد الغرف الفندقية 217 ألف غرفة بنهاية عام 2025.

بلغ عدد نزلاء المنشآت الفندقية نحو 32.34 مليون نزيل، وهو أعلى رقم يتم تسجيله خلال عام واحد في تاريخ السياحة الإماراتية، مقارنةً بـ30.75 مليون نزيل في عام 2024، وبنسبة نمو بلغت نحو 5.2%، كما تجاوز عدد ليالي الإقامة 110.62 مليون ليلة مقابل 104.45 مليون ليلة في العام السابق، بنسبة نمو تقارب 5.9%.