تراجع أسعار الذهب

تراجعت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء، لكنها لا تزال فوق أدنى مستوى لها في شهر ونصف الشهر الذي سجلته في الجلسة السابقة.

وانخفض سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.5 بالمئة إلى ⁠دولار للأوقية بحلول الساعة بتوقيت جرينتش،

العقود الأميركية الآجلة للذهب تسليم يونيو 0.2 بالمئة إلى 4546.90 دولار.

وتراجعت أسعار الذهب 2.4 بالمئة يوم ​الجمعة، ‌مسجلة أكبر انخفاض على أساس يومي منذ ⁠26 ​مارس، وواصل المعدن النفيس خسائره أمس الاثنين في وقت أدى فيه تصاعد المخاوف من التضخم إلى تراجع حاد في سوق السندات العالمية. ثم تعافى الذهب ليغلق في جلسة أمس على ارتفاع طفيف.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة في المعاملات الفورية اثنين بالمئة إلى 76.09 دولار للأوقية، ونزل البلاتين 0.7 بالمئة إلى 1965.40 ​دولار، وتراجع البلاديوم 1.5 بالمئة إلى 1397.50 دولار.