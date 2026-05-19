"موانئ أبوظبي" تعلن انطلاق خدمات السفن السياحية والعبَارات عبر محطاتها في مصر

أعلنت مجموعة موانئ أبوظبي اليوم عن انطلاق خدمات السفن السياحية في ثلاث محطات تابعة لها في كل من شرم الشيخ والغردقة وسفاجا في جمهورية مصر العربية، إضافةً إلى خدمات العبّارات بين ميناءي سفاجا ونيوم، بما يدعم انتقال العاملين في موسم الحج بين جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية.

وكانت مجموعة موانئ أبوظبي وقعت في عام 2024 اتفاقية امتياز لمدة 15 عاماً مع الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر في مصر لإدارة وتطوير وتشغيل ثلاث محطات للسفن السياحة وخدمات العبّارات ذات الصلة على ساحل البحر الأحمر.

واستقبل ميناء شرم الشيخ للسفن السياحية سفينة "أرويا" وهي أكبر سفينة سياحية ترسو على رصيف الميناء بشكل مباشر في المدينة الساحلية حتى تاريخه، ما يشكل بداية حقبة جديدة لقطاع الرحلات السياحية في البحر الأحمر.

وأسهمت التحسينات التي أجرتها وزارة النقل المصرية والهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر بالتنسيق مع مجموعة موانئ أبوظبي في تطوير قدرات المحطة ورسو سفينة "أرويا" في شرم الشيخ.

من جانبها قالت نورة راشد الظاهري، الرئيس التنفيذي لأعمال الرحلات البحرية في مجموعة موانئ أبوظبي: يسلط انطلاق خدمات السفن السياحية والعبّارات عبر محطات المجموعة في جمهورية مصر العربية الضوء على التزامنا بتطوير قطاع الرحلات السياحية في منطقة البحر الأحمر، والإسهام في تحقيق قيمة اقتصادية مستدامة في الأسواق التي نعمل بها، فيما سنواصل من خلال التعاون الوثيق مع شركائنا الارتقاء بتجربة المسافرين عبر توفير مرافق عالمية المستوى وخدمات ميَسرة وعالية القيمة.

ويعد رسو "أرويا" في شرم الشيخ الأول من مجموعة رحلات مقررة لسفينة الرحلات السياحية في عام 2026، ما يرسخ مكانة شرم الشيخ والغردقة وسفاجا كوجهات رئيسية على جداول رحلات السفن السياحية الإقليمية والعالمية. وإلى جانب أعمال الرحلات البحرية التابعة لها في دولة الإمارات العربية المتحدة، تقوم مجموعة موانئ أبوظبي بإدارة وتشغيل محطة العقبة للسفن السياحية في المملكة الأردنية الهاشمية بالشراكة مع شركة تطوير العقبة.

وتعتبر مصر والبحر الأحمر محوراً رئيسياً ضمن الشبكة العالمية المتنامية لمجموعة موانئ أبوظبي في مجالات الخدمات المتكاملة للتجارة والنقل والخدمات اللوجستية.

وإلى جانب خدمات الشحن الإقليمي للحاويات ومناولة البضائع، ستقوم المجموعة خلال العام الجاري بافتتاح "موانئ نواتوم - محطة سفاجا"، وهي محطة متعددة الأغراض وبوابة تجارية رئيسية لمنطقة صعيد مصر وذلك باستثمار يقدر بنحو 200 مليون دولار أمريكي كما تعمل المجموعة، بالتعاون مع الشركاء في مصر على تطوير مدينة "كيزاد شرق بورسعيد" الصناعية واللوجستية على مساحة 20 كيلومتراً مربعاً عند مدخل قناة السويس على البحر الأبيض المتوسط.

وقامت مجموعة موانئ أبوظبي في نوفمبر 2025 باستثمار 13.2 مليار جنيه مصري "279 مليون دولار أمريكي" للاستحواذ على حصة 19.3% في شركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع، أحد أكبر مشغلي محطات الحاويات في جمهورية مصر العربية، لتقوم بعد ذلك بتقديم عرض للاستحواذ على حصص الأغلبية المسيطرة في الشركة.

ويمثّل انطلاق خدمات السفن السياحية والعبّارات للمسافرين في شرم الشيخ والغردقة وسفاجا، أحدث خطوات الاستثمار المتواصل للمجموعة في جمهورية مصر العربية ودعمها للجهود الرامية لتطوير قطاع السياحة البحرية وتعزيز شبكة الربط البحري.